Sin rastro del 'campanu' en Cantabria en la peor temporada de salmón que se recuerda

Los practicantes de pesca fluvial están ante la peor temporada de salmón que recuerdan. No hay rastro del pez en los ríos de Cantabria, a pesar de que había esperanzas de que este fin de semana apareciera el ansiado campanu.

La campaña salmonera comenzó el 1 de mayo. El cupo de capturas está limitado a un ejemplar por pescador y temporada. Además, se ha fijado un máximo anual de capturas por río de 12 ejemplares en el Asón, 15 en el Pas, 6 en el Nansa y 5 en el Deva. En las zonas libres se establece un cupo máximo de tres ejemplares para cada río. Si este cupo se alcanzase, en lo que restase de temporada, únicamente se podrá pescar salmón en los cotos.

Las previsiones no son halagüeñas. La especie no remonta los ríos y el Ministerio para la Transición Ecológica ha solicitado un informe sobre el estado de conservación del salmón del Atlántico, paso previo a su posible catalogación como especie en peligro de extinción.

Los pescadores apuntan posibles causas y plantean soluciones El presidente de la Sociedad Cántabra de Fomento de Caza y Pesca, Manuel Borbolla, explica en declaraciones a RNE que el declive del salmón en los ríos del norte de España –que ya se prolonga varios años– puede deberse a una serie de factores. Entre ellos, cita las obras que se han llevado a cabo para proteger las riberas, la eliminación de presas molineras, captaciones de agua como la del Pas –que abastece a Santander– o los depredadores. Un cormorán, por ejemplo, puede comer entre 240 y 400 gramos de salmónidos al día, asegura. Entre las posibles medidas para tratar de evitar la desaparición del salmón, Borbolla plantea un mayor control de las especies depredadoras, mejorar el hábitat con el arreglo de pozos y vigilar los efectos de actividades como el turismo o el deporte. En este sentido, destaca los descensos que se realizan en ríos como el Sella o el Deva, que suponen una fuente de estrés para los peces. Esto, a su vez, repercute en una menor fertilidad de la especie.