Sin rastro del 'campanu' tras más de una semana de temporada

Nunca antes el preciado 'campanu' había tardado tanto en salir. Desde que el pasado 18 de abril comenzó la temporada de pesca del salmón en los ríos asturianos, ningún pescador ha conseguido echar a tierra el codiciado ejemplar, el primero del año. Un decepcionante inicio de campaña en la que muchos pescadores coinciden en señalar la falta de salmones en los caudales.

Esta tardanza bate la de 2025, cuando ya hubo que esperar cuatro días hábiles de pesca antes de que Javier Bueno sacase en una zona de Puente Quinzanas, en el río Narcea, una pieza de casi siete kilos y 83 centímetros. Todo cuando, a pesar de que los lunes y los jueves son inhábiles, el 'campanu' acostumbraba a picar el anzuelo el primer día.

Peligro de extinción Expertos y ecologistas alertan de que la especie está en peligro de extinción por la degradación de los ríos y mares, el aumento de la temperatura de las aguas y de los obstáculos, y también por la sobrepesca. ““ Según el zoólogo David Álvarez, que lleva largo tiempo estudiando el declive de esta especie en la Universidad de Oviedo, si hace cuatro décadas se pescaban más de 6.000 salmones al año en Asturias, en 2025 apenas fueron 127. Considera que retrasar el inicio de la temporada y cazar cormoranes ha sido inútil, y apuesta por un parón biológico: frenar las capturas de inmediato para que las poblaciones de salmón puedan recuperarse.

Restricciones La menor presencia de salmones ha propiciado que este año el Gobierno del Principado solo haya autorizado la captura de un máximo de 154 salmones, un 75 por ciento menos que en la anterior campaña, con 620. Además, el Ejecutivo autonómico ha acordado limitar el cupo anual de pesca con muerte a un solo salmón por pescador, reducir el horario de pesca y los tramos de río. Más de 5.200 aficionados cuentan con una licencia para la pesca del salmón en Asturias esta temporada, un 8 por ciento menos que en la anterior campaña.