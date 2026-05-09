Olivia y Clara Cábez publican 'Cols. La Cara B': "Es un retrato de la escena underground del rock y el punk"

En 2020 las hermanas Olivia y Clara Cábez crearon el fanzine Cols, protagonizado por una joven madrileña veinteañera con pocas aspiraciones en la vida y a la que lo único que le interesaba es la música rock y la noche. Por eso tiene un grupo que se llama Gookie, junto a sus amigas Nico y Margo. Un trabajo que ganó el premio al mejor Fanzine en el Cómic Barcelona de 2022 y que ahora continúa en la fantástica novela gráfica Cols. La Cara B (Autsaider Comics).

“Cols es un personaje semiautobiográfico que creó Clara –nos comenta Olivia-. Ella dibujaba a Cols en situaciones concretas y estáticas y me dijo que no se le ocurría qué pasaba en medio. Entonces decidimos colaborar para hacer historietas de cómic basadas en batallitas nocturnas que vivíamos nosotras mismas o nuestros amigos. Nos movemos en la escena del rock n roll y, aunque en un principio pensamos que Cols iba a ser un retrato generacional, pronto nos dimos cuenta de que realmente retrata la escena underground del rock y el punk. Así empezamos a hacer esta serie de cómics autoeditados, con historias breves en tono humorístico”.

“La escena musical siempre ha sido el punto de partida para enmarcar a Cols –añade Olivia-, nosotras somos muy melómanas, nos encanta ver música en directo y tenemos amigos y amigas músicas, por lo que es un mundo que nos pillaba cerca y cuya estética siempre interesó a Clara como base del proyecto”.

Página de 'Cols. La Cara B' (Autsaider Cómics) 5

Para ellas, ser publicados por Autsaider Cómics es un gran salto, como nos explica Clara: “Desde el principio lo hemos vivido como una suerte, al venir de la autoedición hemos convivido siempre con compañeros/as con las que hemos compartido muchos años y festivales y sabemos lo complicado que es que una editorial apueste por ti, por lo que nos sentimos muy afortunadas, concretamente, porque la editorial con la que hemos publicado, Autsaider Cómics, era exactamente con la que queríamos publicar”.

“Lo vivimos como un proceso de profesionalización –añade Clara-, lo que implica una cierta presión añadida que no teníamos anteriormente con los cómics autoeditados, ya que el alcance y la autoexigencia eran menores. En este caso, sabíamos que teníamos que hacer un buen trabajo y no valía cualquier cosa. La mayor diferencia a nuestros anteriores trabajos es la extensión, lo que nos ha obligado a exigirnos una mayor organización”.

En cuanto a ese premio que comentábamos antes, Clara nos comenta: “El premio a mejor fanzine en el Salón del Cómic de Barcelona en 2022 fue un reconocimiento que nos impulsó a creer más en el proyecto y tomarlo más en serio, así como lo que nos abrió la posibilidad de elevar la ambición hacia una editorial”.

Página de 'Cols. La Cara B' (Autsaider Cómics) 5

Las Gookie Pero… ¿Quién y cómo es la protagonista? “Cols es una chica madrileña de veintitantos años que vive desencantada con la vida y solamente siente pulsión por la escena musical underground de la capital –asegura Olivia-. Tiene un grupo de música llamado Gookie junto con sus amigas, del barrio de la Ventilla, Nico y Margo. A Cols le encantaría vivir de la música, ya sea como intérprete tocando las canciones de su banda, o como periodista musical. En La Cara B (Autsaider, 2026) Cols está viviendo su último verano de 3 meses de vacaciones, está en el paso a la vida adulta y laboral”. En cuanto a sus compañeras, Clara nos comenta: “Margo y Nico son las co-protagonistas de Cols, ellas crean un equilibrio con sus personalidades frente a la protagonista. Las estructuras de 3 personajes siempre han funcionado muy bien en la literatura y la ficción a nivel histórico, te ayuda a contradecir tus propias ideas y a hablar de diferentes temas desde puntos de vista distintos”. “Margo es el personaje más rebelde -añade Clara-. Es la batería de la banda Gookie, lo que denota una personalidad más agresiva. Es más irresponsable que las demás, pero siempre consigue salirse con la suya porque tiene mucha suerte”. “Y Nico –concluye la dibujante-, es la guitarrista de la banda, lo que requiere una mayor disciplina. Ella funciona como la parte racional del trío, compensando siempre la rebeldía de las otras dos, aunque sin dejar de lado el punto macarra y espontáneo que comparten las tres”. Página de 'Cols. La Cara B' (Autsaider Cómics) 5

“El reto era mantener el ritmo y el pulso” En cuanto al paso del fanzine a la novela gráfica, Olivia nos comenta: “Las posibilidades que ofrece el formato largo son diferentes para el guión que para el dibujo. Como guionista a mí me pareció un reto tener que mantener el pulso y el tono de una historia en 120 páginas, a diferencia de las 30 que hasta ahora habíamos hecho, pero también me ha permitido poder representar las dinámicas entre las protagonistas, crear bromas internas y que ellas tengan un discurso. También he podido incluir muchos escenarios y personajes secundarios”. “A nivel dibujo –añade Olivia-, es más estimulante que haya más escenarios y más personajes, pero un volumen tan alto como 120 páginas, obliga a tener que simplificar y centrarse menos en los detalles. También ha supuesto un reto saber medir los tiempos, tanto lo que conlleva la tinta como añadir el color, las tramas, los textos, etc”. Sobre si el cómic underground y el rock comparten el espíritu rebelde, Clara nos comenta: “Sin duda, ambos comparten una intencionalidad a la hora de compartir ideas y es la de crear en los márgenes de lo convencional o socialmente aceptado por el sistema. Concretamente el cómic es uno de los medios de expresión que más se ha conseguido explorar sin censuras, por lo que permite una mayor libertad de expresión, como los valores que se exponen en la actitud del punk o rock”.

¿Un retrato del panorama musical actual? En el cómic, las Gookie se apuntarán a un concurso musical que las llevará de gira junto a otros grupos de muy diversos estilos. “Las Gookie son un poco “ageneracionales” –asegura Olivia-, ellas llevan un modo de vida más retro de lo que les corresponde, y sin embargo son jóvenes de ahora, con uso de redes sociales y con las preocupaciones de la gente de su edad”. “La diferencia que hay con las otras bandas con las que conviven en La Cara B –añade la guionista-, viene más de cómo entienden la música y la fiesta, que de la generación a la que pertenecen. Hoy en día, la escena musical está tan diversificada que encuentras grupos que priorizan el márketing, pero también personas que trabajan mucho las letras de sus canciones, esto es lo que hemos querido representar con las otras bandas que aparecen en el cómic”. “Pero es verdad, que, ante todo, las Gookie son chicas abiertas y simpáticas: les cae bien la gente o por lo menos, les dan la oportunidad de conocerse y ver qué les parece. Eso es una actitud muy madrileña, que hemos querido plasmar con las protagonistas”, concluye Olivia. Páginas de 'Cols. Cara B' (Autsaider Cómics) “En La Cara B –añade Clara-, utilizamos el contraste con las diferentes bandas acotándolo a 3 prototipos de proyectos musicales que ejemplifican cómo es la música a día de hoy, en la que no hay una corriente única destacada por encima del resto ya que los géneros y tribus urbanas como las conocíamos se han ido desdibujando, cosa que nuestras protagonistas, al vivir en una burbuja malasañera, van descubriendo a lo largo de esta historia”. “Creo que el panorama musical actual es bastante agresivo a nivel comercial –continúa la dibujante-, todo ha cambiado mucho y hay muchísima gente haciendo música por lo que se ha formado una especie de colapso y sobreproducción que, en mi opinión, perjudica a la propia música. La mayoría de los proyectos crecen por intereses políticos o comerciales y la música es lo último que se tiene en cuenta en la mayoría de los casos”. “Sin embargo –concluye Clara-, hay una riqueza en la variedad y formas muy creativas en los artistas de explorar los nuevos medios y la amplia fuente de referentes que tenemos hoy en día gracias a internet hace posibles mezclas muy interesantes”. Página de 'Cols. La Cara B' (Autsaider Cómics) 5

La precariedad a la que se enfrentan los jóvenes El cómic también habla sobre la precariedad a la que se enfrentan los jóvenes, sobre los “curros de mierda" y la falta de esperanza. “Cols nació sin intención política -asegura Olivia-. Solamente queríamos contar batallitas gamberras de la noche y los excesos. Además, siempre se ha contado con humor. Pero ha ocurrido lo inevitable, y es que al ser Cols de una generación concreta, a la que además pertenecemos, acaban surgiendo temas que nos preocupan”. “Nuestros personajes e historias son realistas –añade la guionista-, por lo que tienen que tener situaciones vitales y laborales coherentes, así que acabó surgiendo el discurso sobre la precariedad laboral, la necesidad de pluriemplearse, los sueldos bajos, etc. No ha sido una temática buscada aposta, pero al final, la realidad es lo que más nos inspira y se impone a su manera, además, nos ha ayudado a darle un final consistente, jugar a que son tan inocentes, por falta de experiencia que no ven venir las cosas que les pueden pasar”. Territorio 9 Territorio 9 - Cols, La cara B del rock en viñetas | Fanzinoteca - 13/02/26 Escuchar audio