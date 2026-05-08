Kiefer, uno de los referentes del arte contemporáneo, llega a València en su primera exposición en España en veinte años

Anselm Kiefer, a quien Win Wenders dedicó recientemente un documental, realiza la primera exposición individual en España en 20 años tras la del Guggenheim en 2007. Su obra, salpicada de referencias a la música, la literatura, la filosofía y la mitología clásica destaca por su monumentalidad y volumen.

Paja, ceniza, plomo, tallos secos, esquirlas de metal o fragmentos carbonizados de madera van construyendo los distintos estratos del paisaje que trabaja como si fuera arcilla en los que aglutina las distintas capas de historia. El equilibrio entre el orden y el caos y aquello que se modifica tanto por el tiempo como por la materia orgánica que se incrusta en su obra, e inevitablemente la hará mutar, definen gran parte de su trabajo.

Hortensia Herrero (centro) posa junto a sus hijas Hortensia (izquierda) y Amparo KAI FÖRSTERLING /AGENCIA EFE

Danaë, un diálogo con la historia abierta de Alemania La imponente Danaë, inédita en Europa, funde la mitología griega con la historia abierta de Alemania. La terminal del aeropuerto de Tempelhof, que ocupa la galería seis del Centro de Arte Hortensia Herrero, aparece bañada por una lluvia de oro, como elemento transformador, en referencia al dios Zeus. El aeropuerto, diseñado como símbolo arquitectónico del régimen nazi, y el edificio más grande del mundo hasta la construcción del Pentágono, pasó a convertirse en un lugar de resistencia democrática durante el bloqueo soviético a Berlín occidental al ser utilizado por los aviones aliados para llevar ayuda humanitaria. La exposición de Kiefer podrá contemplarse hasta el mes de octubre en el centro de arte Hortensia Herrero de València KAI FÖRSTERLING / AGENCIA EFE