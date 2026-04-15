Avelino Sala: política, poética, belleza, arte y una mirada crítica sobre los peligros invisibles

"La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos"

Un verso de Alejandra Pizarnik que Avelino Sala convierte en una obra de arte contemporáneo. La frase escrita con letras de neón rojo impone su presencia, sostenida por un andamio de seis metros de longitud, y llama la atención de los visitantes que entran en el Palacio de Cibeles.

En la tercera planta, CentroCentro muestra su primera coproducción con LABoral Centro de Arte y Creación Industrial: La tempestad (el jardín de los senderos que se bifurcan), una exposición monográfica dedicada a Avelino Sala, cuyo título remite a Shakespeare, pero también al cuadro renacentista de Giorgione.

Semíramis González, la comisaria de la muestra, explica a RTVE.es que "toda la labor artística de Avelino Sala ha tenido siempre que ver con los desafíos, la incertidumbre y los debates que en los ámbitos sociales y políticos como sociedad nos toca vivir: ¿Quién ejerce el poder? Cómo se ejerce el poder? ¿Cómo podemos a través del arte cuestionarnos esas relaciones de poder que nos atraviesan?".

'Violencia invisible (instante y peligro)', 2026, Avelino Sala. ANDRES ARRANZ ANDRES ARRANZ

La mayoría de las piezas son inéditas o han sido creadas específicamente para esta exposición. Violencia invisible (instante y peligro) da la bienvenida al recorrido, una alfombra roja circular en el suelo por la que hay que cruzar, con 68 cuchillos de resina transparente suspendidos desde el techo. Una obra inspirada en un proyecto hecho en Murano con sopladores de vidrio y que reproduce cuchillos de cristal usados en Estados Unidos, en los años 40, para cortar fruta porque no se oxidaban.

El artista gijonés invita a pasar por debajo de "ese peligro medio invisibilizado, esos peligros con los que tenemos que convivir todos los días. En este contexto sociopolítico, en un momento bastante crítico de la historia, era interesante esa metáfora de demarcar una zona de paso con la alfombra roja y los cuchillos a una altura en la que los puedes ver bien pero tampoco los tocas. El material (la resina de poliéster) da el punto de invisibilidad".

Biblioteca de Babel La Biblioteca de Babel aborda temas distintos, pero los 81 libros forman parte de la misma serie. En una pared tres filas de nueve libros pintados en una escala de grises tienen grabados lemas contra el racismo escritos en inglés del movimiento Black lives matters. La comisaria indica que son "libros reales, pero que adquieren un valor escultórico y están marcados por un cromatismo determinado". Los tonos naranjas del ocaso arropan los lemas de las manifestaciones contra el cambio climático y 27 tomos en morado recogen consignas del 8-M a favor de los derechos de las mujeres. Detalle de 'Biblioteca de Babel' de Avelino Sala, 27 volúmenes recogen lemas de manifestaciones feministas. ANDRES ARRANZ FOTO: ANDRES ARRANZ La incertidumbre es el hilo de la exposición que, según Semiramís González, "genera un estado liminal, porque el arte tiene esa capacidad de hacernos pensar mucho más allá. Encontramos obras que hablan de peligro, de vigilancia, de incertidumbre, pero también de poética. Hay mucha belleza en el trabajo de Avelino. No solo como algo bonito, sino el concepto de la belleza, usar el arte como una herramienta para hacernos más sensibles y conmovernos, una cosa muy necesaria en el mundo que vivimos". La mirada crítica y poética de Sala sobre la realidad cultural y social contemporánea aborda la dislocación del presente y la dinámica del poder. En su obra Un mundo feliz el título cita la novela distópica de Aldous Huxley, pero también a una frase de Miranda en La tempestad, se trata de una instalación en el que de cinco mástiles con las banderas enrolladas de los países que tienen derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU se entrelazan otras banderas que escriben en el suelo "un mundo feliz". Vista de la exposición 'La tempestad' de Avelino Sala ANDRES ARRANZ ANDRES ARRANZ En una reflexión metamuseística, Sala utiliza las vitrinas tradicionales de los museos arqueólogicos para exponer piedras recogidas en lugares en los que se han celebrado manifestaciones, una de las primeras la encontró en las calles de Roma, cuando era becario de la Real Academia de España, pero también hay adoquines o fragmentos de ladrillo de Atenas o Nueva York. Una instalación presidida por una cita de la filósofa María Zambrano: "Las ruinas son lo más viviente de la historia, pues solo vive históricamente lo que ha sobrevivido a su destrucción, lo que ha quedado en ruinas". Una serie de globos terráqueos sumergidos en colores (ver arriba) denuncian los intentos de lavados de cara del capitalismo global. Estas piezas señalan las contradicciones de un sistema que convierte la urgencia climática, la igualdad de género o los derechos sociales en lemas publicitarios. Las grandes corporaciones lanzan campañas de pinkwashing a favor de los derechos de las personas LGTBIQ+ o greenwashing para decir que son más ecológicas mientras siguen destruyendo el planeta.