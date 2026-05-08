Detenido en Cuenca un prófugo con 40 denuncias por agredir a mujeres que cambió de sexo para eludir la justicia

La Policía Nacional ha detenido en Montalbo, un pueblo de Cuenca, a un fugitivo que cambió de género para eludir a la justicia y que contaba con una reclamación judicial de ingreso en prisión por agresión sexual. El arrestado, considerado de alta peligrosidad y con un perfil psicopático, se había fugado antes de su vista judicial y tras abandonar el dispositivo de localización que portaba para la protección de sus víctimas.

Con más de 40 denuncias por coacciones y antecedentes por violencia de género, el detenido se hacía pasar por agente de la autoridad para acosar a sus víctimas. Las manipulaba para agredir a terceros o tomaba represalias contra ellas, como el incendio de vehículos y viviendas.

El fugitivo ha sido localizado en Montalbo Según la investigación, que comenzó en abril, el fugitivo tomaba represalias como incendiar vehículos o viviendas o usar material íntimo captado sin el consentimiento de los afectados. Además, en numerosas ocasiones manipulaba a las víctimas para cometer delitos en su favor contra terceros con los que tenía enemistad manifiesta. El fugitivo ha sido localizado en un chalet de Montalbo, donde permanecía escondido. Le ayudaba su actual pareja sentimental, quien tomaba múltiples medidas de seguridad para evitar que le descubrieran. Según la Policía, le proporcionaba, por ejemplo, material deportivo para mantenerse activo mientras permanecía oculto.