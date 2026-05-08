Detenido en Cuenca un prófugo con 40 denuncias por agredir a mujeres que cambió de sexo para eludir la justicia
- El arrestado, considerado de alta peligrosidad y con un perfil psicopático, estaba escondido en un chalet en Montalbo
- El detenido se hacía pasar por agente de la autoridad para acosar a sus víctimas y las manipulaba para agredir a terceros
La Policía Nacional ha detenido en Montalbo, un pueblo de Cuenca, a un fugitivo que cambió de género para eludir a la justicia y que contaba con una reclamación judicial de ingreso en prisión por agresión sexual. El arrestado, considerado de alta peligrosidad y con un perfil psicopático, se había fugado antes de su vista judicial y tras abandonar el dispositivo de localización que portaba para la protección de sus víctimas.
Con más de 40 denuncias por coacciones y antecedentes por violencia de género, el detenido se hacía pasar por agente de la autoridad para acosar a sus víctimas. Las manipulaba para agredir a terceros o tomaba represalias contra ellas, como el incendio de vehículos y viviendas.
El fugitivo ha sido localizado en Montalbo
Según la investigación, que comenzó en abril, el fugitivo tomaba represalias como incendiar vehículos o viviendas o usar material íntimo captado sin el consentimiento de los afectados. Además, en numerosas ocasiones manipulaba a las víctimas para cometer delitos en su favor contra terceros con los que tenía enemistad manifiesta.
El fugitivo ha sido localizado en un chalet de Montalbo, donde permanecía escondido. Le ayudaba su actual pareja sentimental, quien tomaba múltiples medidas de seguridad para evitar que le descubrieran. Según la Policía, le proporcionaba, por ejemplo, material deportivo para mantenerse activo mientras permanecía oculto.
El fugitivo estaba en una casa en alquiler, según el alcalde
Este es hoy el tema de conversación en Montalbo, según Carlos Muelas, el alcalde del municipio. Según ha contado a RTVE.ES, la detención "ha sido una gran sorpresa". "Ayer por la tarde comentó la gente que había habido un gran número de policías en una vivienda", ha explicado.
La casa se encuentra "en una zona de expansión del pueblo donde hay muchas viviendas: "Es una vivienda que estaba en alquiler. En ella, no estaba nadie empadronada".