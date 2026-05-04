La Guardia Civil apresa en el Atlántico un carguero con un gran alijo de cocaína

La Guardia Civil ha apresado en el Atlántico un mercante con bandera de Comores cargado con un gran alijo de cocaína, que puede estar entre los mayores incautados hasta la fecha en España, han informado a EFE fuentes de la investigación.

El buque, de nombre Arconian, y sus tripulantes han llegado a última hora de la tarde del domingo al puerto de Las Palmas de Gran Canaria, escoltados por una patrullera de la Guardia Civil.

La operación se lleva a cabo siguiendo órdenes de la Audiencia Nacional y bajo secreto de sumario, por lo que el Instituto Armado ha declinado revelar por el momento ningún detalle.