La exposición de Edades del Hombre en Zamora cierra con casi 200.000 visitantes

La XXVIII edición de la saga expositiva Las Edades del Hombre, bajo el nombre de 'EsperanZa', ha cerrado al público después de seis meses. En este tiempo, cerca de 200.000 visitantes han visitado la muestra de arte sacro en la catedral de Zamora y la iglesia románica de San Cipriano.

El consejero de Cultura y Turismo en funciones de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, y el vicepresidente de la Fundación Las Edades del Hombre, Mikel Garciandía, han presidido el acto de clausura en el que han ofrecido los datos de afluencia.

Santonja ha destacado que la cifra de visitantes supera la de la última exposición previa a la pandemia, la que se celebró en Lerma y, aun con algunos días más de duración, cerró con 174.000 asistentes. La edición inmediatamente anterior a esta de Zamora, repartida entre Villafranca del Bierzo y Santiago de Compostela, registró 132.000 y 125.000 respectivamente en cada sede.

Un proyecto "irrenunciable" para la Junta El consejero calificó la muestra de “éxito indiscutible” y apuntó que “confirma, una vez más, el interés que despierta el patrimonio cultural y religioso”. Valoró el “muy conseguido discurso expositivo”, porque, según explicó, una exposición de Las Edades del Hombre “no es una acumulación de obras de arte, sino una galería extraordinaria de obras de arte que se explican y cuyo mensaje se aclara porque el mensaje de las obras religiosas, que era muy evidente para otras generaciones, ahora, hay que explicarlo”. Además, la muestra hace años que integra obras de arte contemporáneo, que enriquecen el guion. “El arte tradicional está decantado por el tiempo. La creación contemporánea vive en el filo de la cotidianidad. Y aquí se ha conseguido un diálogo muy equilibrado. Y yo quiero subrayar y agradecer la participación de los artistas zamoranos”, insistió el consejero. Según Gonzalo Santonja, Las Edades del Hombre son un proyecto "irrenunciable" porque forma parte de la "entidad cultural y espiritual" de Castilla y León. El consejero ha puesto el proyecto a la altura de Delibes y Atapuerca. "Sin Delibes, sin Atapuerca y sin Las Edades, no tendríamos la consideración que tenemos”, ha dicho. Reportajes Emisoras Reportajes Emisoras - Zamora - Del taller al templo: Así se ha preparado la exposición "Las Edades del Hombre" - 28/10/25 Escuchar audio