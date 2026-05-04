Nueva jornada de búsqueda del tripulante francés que naufragó en Asturias
- El barco, con base en la Bretaña francesa, estaba desaparecido desde el 29 de abril
- Tres días después ha sido detectado en aguas del Occidente asturiano
La Guardia Civil retoma la búsqueda del pescador desaparecido en el naufragio de un barco francés en un acantilado junto a la localidad asturiana de Porcía, en el concejo de El Franco.
El barco Santa Maria Dominic II, con base en el puerto de Audierne de la Bretaña francesa, había salido a faenar el pasado 29 de abril con un único tripulante a bordo y estuvo desaparecido hasta que tres días después se activó la baliza de emergencia en una zona próxima a la ría de Navia sin que se asociase inicialmente a ningún buque.
Los controladores de Salvamento Marítimo lograron después asignarla al pesquero francés y enviaron a la zona al helicóptero Helimer, que inicialmente localizó la baliza. El barco fue localizado posteriormente junto al Mirador Punta de la Atalaya, varado en las rocas y semihundido en una zona de difícil acceso por mar.
Una de las hipótesis que se baraja es que el pescador, de 43 años, cayó al agua y el barco siguió navegando sin patrón hasta quedar embarrancada en aguas próximas a El Franco.