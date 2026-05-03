Shakira reúne a dos millones de personas en Copacabana en el espectáculo más multitudinario de su historia

La cantante colombiana Shakira congregó este sábado a unos dos millones de personas en un megaconcierto gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro (Brasil), según datos de la alcaldía, lo que le situá como el espectáculo más multitudinario de su carrera.

El evento, de más de dos horas de duración, reunió a una marea humana que coreó un repertorio que abarcó tres décadas de trayectoria. Con más de una hora de retraso, la estrella —vestida con un traje brillante en los colores de Brasil— apareció en un escenario monumental de 1.345 metros cuadrados, levantado frente al legendario Copacabana Palace. Antes del inicio, un espectáculo de drones dibujó una loba —símbolo asociado a la cantante— en el cielo nocturno.

"¡Brasil, te amo! Es mágico pensar que estamos aquí, millones de almas juntas, listas para cantar, bailar, emocionarnos y recordarle al mundo lo que realmente importa", proclamó Shakira, que arrancó el concierto con "La fuerte" y fue encadenando cambios de vestuario y éxitos como "Hips don’t lie", "La bicicleta", "Waka waka", "Inevitable" o "La tortura", junto a canciones de su último álbum, Las mujeres ya no lloran.

La cantante colombiana Shakira se presenta durante un concierto en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ Andre Coelho