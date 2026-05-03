Shakira reúne a dos millones de personas en Copacabana en el espectáculo más multitudinario de su historia
- La artista colombiana repasó sus tres décadas de trayectoria con la presencia de estrellas de la música brasileña
- La cifra de asistentes es superior a la que logró Madonna en 2024 y se aproxima la de Lady Gaga el pasado año
La cantante colombiana Shakira congregó este sábado a unos dos millones de personas en un megaconcierto gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro (Brasil), según datos de la alcaldía, lo que le situá como el espectáculo más multitudinario de su carrera.
El evento, de más de dos horas de duración, reunió a una marea humana que coreó un repertorio que abarcó tres décadas de trayectoria. Con más de una hora de retraso, la estrella —vestida con un traje brillante en los colores de Brasil— apareció en un escenario monumental de 1.345 metros cuadrados, levantado frente al legendario Copacabana Palace. Antes del inicio, un espectáculo de drones dibujó una loba —símbolo asociado a la cantante— en el cielo nocturno.
"¡Brasil, te amo! Es mágico pensar que estamos aquí, millones de almas juntas, listas para cantar, bailar, emocionarnos y recordarle al mundo lo que realmente importa", proclamó Shakira, que arrancó el concierto con "La fuerte" y fue encadenando cambios de vestuario y éxitos como "Hips don’t lie", "La bicicleta", "Waka waka", "Inevitable" o "La tortura", junto a canciones de su último álbum, Las mujeres ya no lloran.
Vínculo con Brasil
Durante el concierto, Shakira destacó su vínculo con Brasil, país en el que actúa desde 1996 y que, según señaló, fue clave en los inicios de su carrera. La artista también dedicó el espectáculo a las mujeres, subrayando su "fuerza" y "resiliencia".
El recital contó con la participación de artistas invitados como Anitta, con quien interpretó "Choka choka"; Caetano Veloso y Maria Bethania, figuras de la música popular brasileña; e Ivete Sangalo, con quien cantó "Um país tropical".
Según cifras municipales, la asistencia superó la registrada por Madonna en 2024 (1,6 millones) y se aproxima a la de Lady Gaga en 2025 (2,1 millones), en el marco de una serie de conciertos gratuitos impulsados por la ciudad para fomentar el turismo.
El Ayuntamiento de Río estima que el evento generará un impacto económico superior a 800 millones de reales (unos 136 millones de euros). El dispositivo de seguridad incluyó unos 8.000 agentes y el uso de drones. En la edición anterior, las autoridades informaron de la desarticulación de un plan de atentado vinculado a un grupo que difundía discursos de odio, especialmente contra la comunidad LGBTI.