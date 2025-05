Lady Gaga establece un récord en Copacabana con la actuación femenina más multitudinaria de la historia

Más de dos millones de personas disfrutaron en la noche del sábado del concierto gratuito de Lady Gaga en la playa de Copacabana de Río de Janeiro. Rompiendo todas las previsiones, la artista encandiló a los asistentes con su "ópera gótica" y establece un nuevo récord de asistencia a un concierto de una artista femenina, superando la congregación realizada un año antes en el mismo sitio por Madonna, de más de un millón y medio de asistentes.

Era la primera actuación de la artista estadounidense en Brasil tras 13 años. Lady Gaga, ganadora de 14 Grammy, centró su concierto en su último disco, Mayhem, una exhibición que, según estimaciones oficiales, ha provocado un impacto económico en la ciudad de casi 100 millones de euros.

Tras las aclamadas actuaciones en Coachella y México, la superestrella del pop volvió a desplegar su espectáculo en medio de un gigantesco escenario de 1.260 metros cuadrados que evocaba un teatro griego.

Este espectáculo podrá ser visto en Barcelona con tres noches en las que Lady Gaga desplegará su gira The Mayhem Ball, coincidiendo con Halloween.

"Gracias por esperarme por más de diez años"

Después de interpretar Bloody Mary, Abradacabra y Desease, Lady Gaga, desde un palco elevado, extendió la bandera de Brasil y leyó un mensaje que fue traducido en simultáneo en el que dijo sentirse "honrada", "suertuda" y "orgullosa" de actuar de nuevo en el país.

"Gracias por esperarme por más de diez años", exclamó nostálgica. "Les agradezco por recibirme con los brazos abiertos" y "hacer historia conmigo", agregó.

La gente se reúne para asistir al concierto abierto de Lady Gaga, en la playa de Copacabana en Río de Janeiro REUTERS/Pilar Olivares

Con el concierto en la playa de Copacabana, Lady Gaga ha pagado una deuda que tenía pendiente con Brasil desde hacía 13 años, cuando visitó al país con la gira mundial The Born This Way Ball. En 2017 quiso volver a la cidade maravilhosa, pero motivos de salud le obligaron a cancelar a última hora su presentación en Rock in Río, del que hacía parte como una de las principales figuras del festival.

"La vista de la multitud durante mis primeras canciones me dejó sin aliento", ha confesado la premiada cantante y actriz estadounidense en sus redes sociales este domingo. La intérprete ha destacado que ha reunido "la mayor multitud para cualquier mujer en la historia" y ha agradecido a su inmensa legión de seguidores brasileños por todo el apoyo recibido. "Su corazón brilla tan intensamente, su cultura es tan vibrante y especial, espero que sepan lo agradecida que estoy por haber compartido este momento histórico con ustedes", ha indicado.

"Si pierdes el camino, puedes encontrarlo de nuevo si crees en ti misma y trabajas duro. Puedes darte dignidad ensayando tu pasión y tu arte, empujándote a nuevas alturas", y ha completado: "Puedes levantarte aunque te lleve tiempo. Gracias, Río, por esperar a que volviera. Gracias, little monsters de todo el mundo. Los amo. Nunca olvidaré este momento. Garras arriba little monsters. Obrigada (Gracias). Con amor, Mother Monster".