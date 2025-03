Lady Gaga: versión original

Aunque sobran los motivos, tenemos muchos esta semana para recordar en Memoria de delfín a Stefani Joanne Angelina Germanotta, alias Lady Gaga, cantante, compositora, productora, bailarina, actriz, diseñadora y todo lo que se ponga por delante. Primera gran excusa: el próximo 28 de marzo cumplirá 39 años. Segunda: acaba de publicar su esperadísimo séptimo álbum, Mayhem, el regreso a sus orígenes, a la música pop.

De esos comienzos hablamos con Laura Floris, ilustradora digital y autora de la biografía Lady Gaga. Born her way, publicada precisamente el 17 de marzo de 2021 (Lunwerg Editores).

Además, por estas fechas, pero en 2009, actuó por primera vez en España. Rescatamos ese episodio gracias a testigos en primera línea como Paula Vázquez, presentadora entonces de Fama, ¡a bailar! (Cuatro); Fran Rodríguez, el primer entrevistador que tuvo cara a cara en nuestro país, dentro del programa No disparen al pianista (La2); Borja Prieto, responsable de contenidos de MySpace, entidad organizadora de un showcase en la sala madrileña Ochoymedio, y Belén Chanes, programadora de dicho club.

Laura Floris y Arturo Martín

Y, como no podía ser de otra manera, nos detenemos en el cine; en su documental Gaga: Five foot two, y en la moda. Concretamente, en los diseñadores y diseñadoras españolas que la han vestido en algún momento, como Leandro Cano, Maya Hansen, Dominnico y Cecilio Castrillo, entre muchos otros.

En cuanto a nuestro año protagonista, Arturo Martín se fija en 2010, cuando Lady Gaga, que había debutado en 2008 con The fame, comenzó a recoger los frutos de su trabajo: los Grammy a mejor disco y mejor grabación por The fame y "Poker face".

Mara Peterssen repasa otros acontecimientos relevantes, como el Mundial de Fútbol de Sudáfrica y su banda sonora, el “Waka waka” de Shakira.

Lucía Sancho entra en el universo de Alicia en el país de las maravillas, adaptada por Tim Burton en 2010.

'Alicia en el país de las maravillas'

Con Pastora Vega continuamos un rato más en el maravilloso mundo de la interpretación para hablar de Gerardo Vera, que en aquel entonces estrenaba Madre Coraje y sus hijos.

Y en la recta final de programa, David Zurdo cuenta en su "Historia mínima" que Suecia se planteó seriamente la posibilidad de eliminar el dinero físico.

Para despedirnos, JPelirrojo elige My beautiful dark twisted fantasy, quinto álbum del rapero estadounidense Kanye West.