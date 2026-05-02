Los premios Óscar de la Academia primarán la autoría humana creativa frente a la IA

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, la organizadora de los Óscar está abordando cambios en las reglas para la elegibilidad de las películas con vistas a los premios de 2027. Los dos temas que más preocupan son: primar la autoría humana, sin prohibir la IA; y la forma de incluir películas que hayan ganado premios principales en certámenes como Cannes, Venecia y Toronto.

“Como hacemos cada año, hemos hecho muchos cambios que creemos que son realmente inteligentes y progresistas”, dijo el director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, a Associated Press. “Obviamente, a medida que la Academia se vuelve más global, debemos pensar en cómo invitamos a las películas internacionales a la conversación de los Óscar”.

Primar el factor humano frente a la IA Como parte de su revisión anual de las reglas de elegibilidad, la Academia está abordando una de las mayores preocupaciones de la comunidad cinematográfica mundial: la inteligencia artificial generativa. Las nuevas reglas establecen que “las herramientas no ayudan ni perjudican las posibilidades de obtener una nominación” y que la Academia y cada rama “evaluarán el logro teniendo en cuenta el grado en que un humano estuvo en el centro de la autoría creativa al elegir qué película premiar”. También se reservan el derecho de solicitar más información al equipo cinematográfico sobre la naturaleza del uso de IA y la “autoría humana”. En cuanto a la elegibilidad de las interpretaciones, solo se considerarán los roles “demostrablemente interpretados por humanos con su consentimiento”. La organización declinó comentar si la próxima interpretación generada por IA de Val Kilmer sería elegible, ya que los cineastas aún no la han presentado. Una apariencia no es un actor, por un lado, pero también podría depender de cómo se acredite a Kilmer en la película: como Val Kilmer o de otra forma. También se puede tomar como ejemplo a Andy Serkis como Gollum, una colaboración entre humano y tecnología para la interpretación final. “Lo revisaremos caso por caso”, dijo Kramer. “Nosotros, como todos en nuestra industria y en el mundo, evaluaremos esto cada año”. Hay menos ambigüedad en las categorías de guion, donde las reglas establecen que “los guiones deben estar escritos por humanos para ser elegibles”. La Academia ha tenido que revisar sus estándares a lo largo del tiempo para adaptarse a los avances tecnológicos del momento, ya sea sonido, color o imágenes generadas por computadora (CGI).

Revisión de: película internacional A medida que su membresía se ha vuelto mucho más internacional, han aumentado los llamados para reformar la categoría de película internacional, que ha sido criticada como injusta, anticuada y sujeta a interferencias políticas. Esto ha llevado a que cineastas independientes o disidentes no sean presentados por sus países de origen. Por ejemplo, la ganadora de la Palma de Oro del año pasado en Cannes, It Was Just an Accident, del cineasta iraní Jafar Panahi, no fue presentada como la entrada oficial de Irán para los 98.º Premios Óscar, sino por Francia. Con las nuevas reglas, It Was Just an Accident podría ser elegible porque ganó el premio principal de Cannes, no porque un país la eligiera. Además de la Palma de Oro, el León de Oro de Venecia y el premio Platform de Toronto, otros festivales con premios clasificatorios incluirán el Oso de Oro de Berlín, el premio a mejor película del Festival de Busan y el Gran Premio del Jurado de Cine Mundial de Sundance. Todas las películas internacionales serán acreditadas como nominadas, no el país o región, y el premio será aceptado por el cineasta. El nombre del director también aparecerá en la placa del Óscar “después del título de la película y el país, si corresponde”.