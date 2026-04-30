Romería del Valle de Toledo 2026: las claves de una festividad cargada de tradición

Toledo se prepara para su cita más emblemática: la Romería del Valle 2026. Este 1 de mayo se espera que miles de toledanos y visitantes se reúnan en el entorno de la ermita en una jornada que combina devoción, tradición popular y un renovado dispositivo de seguridad.

¿Cuál es el horario de las misas? El 1 de mayo por la mañana habrá una serie de misas de acción de gracias a las 07:00, 08:00, 09:00 y 10:00. Después tendrá lugar la Solemne Celebración Eucarística, a las 11:00. Y por la tarde, a las 19.30, tendrá lugar la tradicional procesión.

¿Cómo planea Toledo evitar las aglomeraciones? El Ayuntamiento ha puesto en marcha un dispositivo de seguridad con algunas novedades. Se van a redistribuir los 51 puestos. Se ubicarán solo en la ladera interna de la Ronda del Valle, junto al talud, liberando la acera y la vista panorámica. El objetivo es que haya una zona más amplia para caminar. "Se ha cambiado la disposición de los puestos de venta y también la zona de bares y los puestos de los partidos políticos. Al ensancharse toda esa zona, creemos que se van a producir menos aglomeraciones", ha indicado Inés Cañizares, vicealcaldesa de Toledo. La música solo sonará en los puestos de los partidos políticos. Además, se amplía el horario de los puestos, que podrán permanecer abiertos el 1 de mayo hasta las 23:00. El dispositivo de seguridad contará con Policía Local, además de la Patrulla Verde, Policía Nacional, que estará reforzada por la Unidad de Caballería.

¿Qué está prohibido este año en la romería del Valle en Toledo? Por segundo año consecutivo, está prohibido introducir envases de vidrio en la romería. La Policía Local controlará el cumplimiento de esta medida. "El objetivo es evitar que acaben en los rodaderos del Valle, garantizar la seguridad y evitar que se produzcan cortes o heridas a consecuencia de la rotura del vidrio", explican desde el consistorio. El Ayuntamiento también ha prohibido encender fuegos, tirar residuos fuera de los contenedores e instalar altavoces fuera de los límites permitidos.

¿Cómo cruzar el Tajo por la barca de pasaje? Para asistir a la Romería del Valle, existen diversas opciones: se puede acceder caminando, utilizar los autobuses especiales habilitados para la jornada o, la alternativa más pintoresca, cruzar el río Tajo en la emblemática Barca de Pasaje. Esta tradicional embarcación permite a los romeros atravesar el cauce para, posteriormente, subir a pie hasta la ermita. Para este 1 de mayo, el servicio operará en horario ininterrumpido de 8:00 a 20:00 horas. Según ha informado la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Toledo, el trayecto es totalmente gratuito. Cada viaje cuenta con un aforo limitado a un máximo de 13 personas.

¿Cómo llegar al Valle en autobús urbano? Habrá un servicio especial de autobuses urbanos, con líneas al Valle desde Zocodover, Buenavista y el Polígono, con una frecuencia de 30 minutos. El servicio desde Zocodover estará disponible de 08:30 a 21:00; desde el Polígono, de 08:20 h a 21:00 y desde Buenavista, de 08:15 h a 21:00. Romería del Valle a principios del siglo XX Fondo Santiago Relanzón / Archivo Municipal de Toledo

¿Por qué la romería del Valle en Toledo se celebra el 1 de mayo? Desde sus inicios en el siglo XVII, la solemne fiesta y su romería se establecieron el día 1 de agosto. Poco después se trasladó al 1 de mayo "para evitar las molestias y peligros de la estación estival", según la Real e Ilustre Cofradía de Nuestra Señora del Valle.