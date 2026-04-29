'Winnipeg, el barco de la esperanza', competirá en la Sección Contrechamp de Annecy 2026

La película española Winnipeg, el barco de la esperanza, competirá en la sección 'Contrechamp' del Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy 2026, la misma en la que hace tres años triunfó otra película española, Robot Dreams, de Pablo Berger. Una cinta que cuenta con la participación de RTVE y que se estrenará en cines el 5 de junio.

En 1939, el barco carguero francés Winnipeg, que apenas tenía capacidad para 100 oficiales y tripulantes, acabó transportando a más de 2.200 personas que buscaban refugiarse en Chile. Un viaje tras la libertar que se retrata en Winnipeg, el barco de la esperanza, la película de animación dirigida por Beñat Beitia y Elio Quiroga, basada en la novela gráfica de Laura Martel, que se estrena el 5 de junio y que cuenta con la participación de RTVE en la producción.

Winnipeg, el barco de la esperanza narra la travesía de un padre y su hija que, perseguidos por el conflicto bélico y la sinrazón humana, se aferran a su última posibilidad de libertad. Ambientada en el contexto del éxodo y el exilio republicano, la película aborda temas universales como la pérdida, la memoria y la esperanza.

La película acompaña a Víctor, un padre viudo y su pequeña hija Julia, que abandonan España tras la caída de Barcelona a manos de los franquistas en enero de 1939. En Francia les aguardan campos de concentración y penurias. Pero hay una posibilidad de huir: embarcar en el Winnipeg un carguero que Pablo Neruda y los cuáqueros de París han fletado, para llevarlos a salvo a un nuevo destino: Valparaíso, Chile, donde una nueva vida es posible.

Imagen de 'Winnipeg, el barco de la esperanza'.

"La idea de hacer esta película es que sea una especie de recordatorio de que no debemos repetir ciertos momentos de la historia”, explica el director, Elio Quiroga. “Para ello hemos dedicado cuatro años de trabajo. Ha sido un auténtico trabajo de amor, duro en ocasiones, pero lleno de creatividad y entusiasmo; sabiendo que estábamos contando algo muy especial, muy importante".

Los refugiados del Winnipeg llegaron finalmente a Valparaíso (Chile), después de un mes de travesía incierta por el Océano Atlántico y el Pacífico. La iniciativa la tomó el poeta Neruda, por entonces Cónsul para la inmigración española en París, ayudando junto a su pareja Delia del Carril a miles de republicanos españoles que habían partido primero a Francia huyendo de la guerra.

Estrellas del cine chileno como Paulina García, Luis Gnecco (que interpreta a Neruda), o Alfredo Castro (como Salvador Allende) ponen su voz en una película que también se estrenará en catalán y en euskera.

Imagen de 'Winnipeg, el barco de la esperanza'.

La película explora además las distintas dimensiones del amor (paterno-filial, humano y entre los pueblos), y habla sobre la responsabilidad individual y colectiva, cuestionando el papel de los ciudadanos, los gobiernos y los Estados.

En su equipo técnico destacan el compositor de la BSO Diego Navarro -creador de las partituras de Mariposas Negras y Atrapa la bandera, ambas ganadoras en la categoría de Mejor Película de Animación en los Premios Goya- y de la premiada El fotógrafo de Mauthausen, entre otras, y el creador de personajes Miguel Francisco, con amplia experiencia liderando proyectos como Angry Birds, Best Friends, Kokoon o Stella. Winnipeg, el barco de la esperanza ha sido producida por Dibulitoon Factory AIE, Dibulitoon Studio, El Otro Film, La Ballesta y Malabar Producciones.