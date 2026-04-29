Patti Smith, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026 por su "impetuosa creatividad"

La cantante, poeta y artista estadounidense Patti Smith ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026. El jurado la reconoce por una "impetuosa creatividad" capaz de conectar el rock, la poesía simbolista y el espíritu de la contracultura, así como por una trayectoria marcada por "una gran potencia expresiva".

Considerada una de las figuras más influyentes de la cultura contemporánea, Smith ha construido una obra que trasciende la música. El acta destaca que ha plasmado "la rebeldía del individuo en la sociedad en canciones palpitantes", algunas convertidas ya en iconos de la música popular, y subraya también su capacidad para transmitir "una visión poética de la vida" comprometida con "un mensaje de esperanza frente a las injusticias".

Conocida como la madrina del punk, Patti Smith nació en Chicago en 1946 y creció entre Filadelfia y Nueva Jersey en una familia humilde. Antes de iniciar su carrera artística trabajó en una fábrica de juguetes. En 1967 se trasladó a Nueva York, donde comenzó a escribir poesía, crítica cultural y teatro, alentada por el dramaturgo Sam Shepard.

Su irrupción definitiva llegó en 1975 con Horses, considerado uno de los discos fundamentales de la historia del rock. Con él revolucionó la escena musical al fusionar la crudeza del punk con la poesía hablada. Más tarde llegarían álbumes como Easter, que incluía el himno Because the Night, escrito junto a Bruce Springsteen.

Artista multidisciplinar Más allá de la música, Smith ha desarrollado una extensa carrera literaria y visual. Admiradora de Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire y Federico García Lorca, ha publicado poemarios, memorias y ensayos. Su libro Just Kids, publicado en España como Éramos unos niños, obtuvo el National Book Award y confirmó su prestigio como escritora. También ha cultivado la fotografía y la videoinstalación, con exposiciones internacionales y proyectos como su instalación sonora y visual presentada en el Centre Pompidou. Patti Smith, la hija pródiga de un santo que no se parecía a su familia Javier Villuendas