Melilla tiene una gran trayectoria de implementación de proyectos europeos según la Comisión Europea

La Consejería de Hacienda ha acogido este miércoles la quinta reunión del comité de seguimiento de los fondos europeos para Melilla, con la presencia una representante de la Comisión Europea.

La representante ha explicado que su viaje a nuestra ciudad tiene tres objetivos: en primer lugar, realizar un seguimiento de cómo se está implementando el programa; también comprobar de primera mano si los proyectos están alineados con las prioridades europeas y si se están comunicando bien a Bruselas y la ciudadanía. En lo que se refiere al seguimiento, según la representante de la Comisión Europea, Melilla tiene una buena trayectoria de implementación.

"Estamos ahora cerrando administrativamente el periodo pasado en el que Melilla ha implementado muy bien todo lo que tenía que implementar, entonces es como un buen augurio para el futuro y el periodo presente", ha asegurado la representante.

Sobre si estos proyectos están alineados con las prioridades europeas, la representante de la Unión ha destacado aquellos que tienen que ver con la transformación empresarial y económica de Melilla. "Hemos visto el terreno para el futuro vivero de empresas y también la ampliación del Centro Tecnológico que son dos proyectos que se complementan para conseguir esta transformación del tejido productivo de Melilla", ha dicho.

Por su parte, Julio Liarte, Director General de Planificación Estratégica de la Ciudad Autónoma, ha destacado que el programa FEDER de Melilla tiene una cuantía total de unos 35 millones de euros. "De los cuales la Unión Europea, a través de los Fondos FEDER, financia un 85%", ha puntualizado Liarte.

Dentro de lo que va incluido en el programa hay una serie de operaciones de singular importancia que se han estudiado también junto a entidades sociales y empresariales de Melilla.