Primer aniversario del apagón, en el que Euskadi fue clave para recuperar el suministro

A las 12,33 horas del 28 de abril de 2025 se produjo el mayor apagón eléctrico en Europa en más de dos décadas. El denominado ‘cero absoluto’ afectó a más de 50 millones de personas en la Península Ibérica. De manera especial, a España.

Pero Euskadi fue una de las comunidades en donde menos duró la falta de suministro. Para ello fue la clave la subestación de Hernani, en Gipuzkoa. Su cercanía a Francia permitió su conexión con el país vecino para que fluyera de nuevo la electricidad. El País Vasco fue una pieza decisiva para levantar el sistema.

La subestación de Hernani, clave Tan solo diez minutos después del apagón, empezó a llegar el flujo de electricidad procedente de Francia a través de la subestación de Hernani, situada a menos de 50 kilómetros de la red eléctrica francesa. Fue decisiva por dos razones: no solo permitió recuperar el suministro en la zona norte. También evitó que el colapso se extendiera al sistema europeo, al desconectarse en milisegundos. Cuando Francia empezó a reinyectar energía estable, se reinició el sistema en España. Desde Gipuzkoa se dio tensión a las centrales de ciclo combinado de Boroa, en la localidad vizcaína de Amorebieta, y la del puerto de Bilbao, las primeras en ponerse en funcionamiento en España. También pudieron reanudar su actividad otras centrales de Cantabria y Asturias.