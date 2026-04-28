Generadores eléctricos en España: cuándo son obligatorios, qué dice la normativa y qué alternativas existen

El apagón eléctrico que afectó a toda la península ibérica, del que ahora se cumple un año, ha reactivado el interés por los sistemas de respaldo energético en España. En paralelo, Bruselas ha instado a la población de la Unión Europea a prepararse ante posibles emergencias. Aunque no se trata directamente de un plan de acción ante un apagón masivo en Europa, las recomendaciones incluyen todo lo necesario en caso de que se interrumpiera el suministro eléctrico, lo que ha impulsado el debate sobre el papel de estos equipos.

¿Para qué sirven los generadores? Un generador eléctrico —o grupo electrógeno— tiene una función principal: proporcionar electricidad cuando falla la red o directamente no existe. Su uso es clave tanto en entornos domésticos como profesionales, ya que permite mantener operativos equipos esenciales. En viviendas, pueden alimentar electrodomésticos básicos durante cortes de luz. En hospitales, industrias o centros de datos, su papel es crítico para evitar interrupciones que podrían tener consecuencias graves.

¿Dónde son obligatorios? En España, no todos los edificios están obligados a contar con generadores, pero sí existen casos en los que la normativa exige un suministro eléctrico complementario. Es especialmente relevante en los llamados “establecimientos de pública concurrencia”, donde la seguridad depende de la continuidad eléctrica. En la práctica, esto incluye: Hospitales y centros de salud, donde la electricidad es vital para equipos médicos.

Centros comerciales y grandes superficies.

Edificios públicos y administrativos.

Centros de datos y telecomunicaciones.

Señalización vial y túneles. Además, en obras de construcción o viviendas aisladas sin conexión a la red, su uso no es obligatorio, pero sí muy habitual.

¿Qué dice la normativa en España? La regulación de los generadores eléctricos se articula a través de varias normas técnicas y requisitos legales: El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) establece las condiciones generales de seguridad para todas las instalaciones eléctricas, tanto a viviendas como a industria.

La ITC-BT-28 obliga a los locales de pública concurrencia a disponer de sistemas de emergencia, como alumbrado y, en muchos casos, suministro alternativo. No aplica a vivienda, y está pensada para sitios como hospitales, centros comerciales, cines, teatros...

La ITC-BT-40 regula los aspectos técnicos de los generadores: cableado, protecciones, puesta a tierra o sistemas que evitan la conexión simultánea con la red. Aplica a cualquier generador conectado a una instalación, incluyendo viviendas, pero con distinto grado de exigencia según potencia y uso. En función de la potencia, puede requerirse desde un simple boletín eléctrico hasta un proyecto técnico y una inspección por un organismo autorizado. A nivel europeo, existen límites estrictos de emisiones contaminantes y es obligatorio el marcado CE para su comercialización. Además, las instalaciones permanentes deben contar con mantenimiento periódico obligatorio. La energía solar es una alternativa mucho más limpia y eficiente que los generadores clásicos. GETTY IMAGES

¿Los requisitos son los mismos en una vivienda? No. Para una vivienda, suele ser suficiente con la memoria técnica o el boletín eléctrico. En cambio, cuando se trata de industria o instalaciones de alta potencia, hace falta además un proyecto técnico firmado por un ingeniero y una inspección por parte de un organismo de control autorizado (OCA).

¿Cuánto cuesta un generador? El precio varía en función de la potencia, el uso y la tecnología (los precios indicados son orientativos): Modelos domésticos portátiles: entre 150 y 1.000 euros.

Equipos semiprofesionales: entre 1.000 y 5.000 euros.

Generadores profesionales insonorizados: entre 5.000 y 25.000 euros.

Grandes instalaciones industriales: a partir de 25.000 euros.

Para uso doméstico, los generadores inverter suelen costar entre 300 y 800 euros. En cambio, un sistema completo para un edificio con obligación legal puede superar fácilmente los 6.000 o 10.000 euros incluyendo instalación y legalización.