Domingo Borbolla: "El apagón de hace un año desnuda nuestras contradicciones"

“El apagón nos mostró la fragilidad de la sociedad ante un acontecimiento totalmente inesperado.” Son palabras de Domingo Barbolla, sociólogo y profesor de la Universidad de Extremadura. A su juicio, sigue siendo pertinente que se aclaren las responsabilidades políticas, técnicas y empresariales de aquel fallo global del sistema eléctrico. “Es una necesidad,” explica, “para que quienes les sucedan a futuro en esos puestos de mando eleven su nivel de exigencia en la toma de decisiones.”

“El factor favorable de aquella experiencia que España, Portugal y el sur de Francia vivieron hace año es que sólo duró unas horas porque,” añade, “si se hubiera prolongado durante días, habría habido reacciones incontroladas, sin ir más lejos, el saqueo de supermercados.” Domingo Barbolla resalta que aquel apagón nos debe llevar a concluir que tenemos una altísima subordinación a las tecnologías. “Las damos por considerar como herramientas infalibles,” recuerda, “y eso nos conduce a un error grave.” En su opinión, las sociedades sólo reaccionan ante fenómenos de gran impacto cuando estos se repiten con cierta frecuencia. Y pone el ejemplo de Japón, donde los terremotos y maremotos forman parte de su periplo histórico y, en consecuencia, sus ciudadanos están preparados para afrontarlos siguiendo unas pautas de respuesta social razonablemente coordinadas, aunque esos fenómenos tengan una magnitud incluso trágica.