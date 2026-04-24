'Mami' de Mario Banushi explora sin palabras la relación entre madres e hijos

"Mi madre me trajo al mundo

junto con miles de otros niños.

Era partera. 'Mami', un himno

para todas las mujeres que nos criaron".

El niño prodigio del teatro griego, Mario Banushi, bebe de la fuente de la vida en Mami, su nueva propuesta escénica sin palabras, cuyo estreno en la Comunidad de Madrid acogen los Teatros del Canal.

Nacido en 1998, Banushi pasó su infancia en Albania, y ya ha recorrido el mundo con sus obras de Taipéi a Nueva York. Debutó en la pandemia con Ragada. El Teatro Nacional de Atenas acogió Goodbye, Lindita y Taverna Miresia – Mario, Bella, Anastasia participó en el Festival de Epidauro en 2023.

Con apenas 28 años, la cumbre de su meteórica carrera teatral es el León de Plata de la Bienal de Venecia, que dirige el veterano actor estadounidense Willem Dafoe, y que recibirá en una ceremonia oficial el próximo mes de junio.

Escena de la obra 'Mami'. @Pinelopi Gerasimou

Con un lenguaje escénico propio, la música, el movimiento, las imágenes y las emociones se suceden en una pieza sin texto, un poema visual que escapa a las clasificaciones habituales de teatro, danza o performace.

En sus obras anteriores exploraba el duelo y en Mami se acerca a las aristas de la maternidad desde el cuidado a la posesión, el amor asfixiante o la violencia, en un montaje que ya se pudo ver en el pasado verano en el Grec de Barcelona.

En la mitología personal de Banushi, las palabras casi homónimas “mami” y “mam” se vuelven idénticas. Mami, como madre. Mam, como alimento. Alguien se arranca el corazón y se lo ofrece al otro como una hogaza de pan caliente.

Escena de 'Mami'. @Pinelopi Gerasimou

“Siempre he dicho que el nacimiento es amor al revés”, confiesa el joven dramaturgo, que fue confiado al cuidado de su abuela albanesa de pequeño, mientras su madre trabajaba en Grecia.

Banushi parte de sus experiencias personales, para enamorarse de su madre, para exorcizar y celelebrar la relación madre-hijo en un santuario profano lleno de votos y maldiciones. El escenario se convierte en un paisaje de recuerdos inquietante y familiar.

Los intérpretes, inmersos en el silencio o arropados por la música, crean momentos conmovedores y nos instan a reconocer y confrontar nuestras propias relaciones y el legado emocional que llevamos dentro en una experiencia sensorial.

Imagen de 'Mami' de Mario Banushi. ©Andreas Simopoulos