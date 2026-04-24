'Después de Kim': una mezcla de drama, suspense y comedia con Darío Grandinetti y Adriana Ozores

Basada en su propia novela, Después de Kim es la nueva película de Ángeles González-Sinde, que está protagonizada por Darío Grandinetti, Adriana Ozores y Christina Rosenvinge. Un drama con elementos de suspense que aborda el duelo, la culpa y las segundas oportunidades a través del reencuentro forzado de una expareja marcada por una pérdida irreparable. Está participada por RTVE y se estrena en cines este viernes, 24 de abril.

Después de Kim, cuenta como Juan (Dario Grandinetti) y Gloria (Adriana Ozores), divorciados y distanciados desde hace veinte años, viajan desde Buenos Aires a España tras recibir la noticia de que su hija Kim, con la que hace tiempo perdieron el contacto, ha aparecido muerta. Allí descubren que tienen un nieto, que está en paradero desconocido. Esta sorpresa les lleva a quedarse en España para encontrar a su nieto. Hacer ese camino juntos sin caer en los enfrentamientos del pasado será su desafío.

01.23 min RTVE.es estrena el tráiler de 'Después de Kim': drama y suspense con Dario Grandinetti y Adriana Ozores

Al principio de la película, Juan, que está jubilado, parece estar esperando la muerte mientras que Gloria, que es psicóloga, tiene una vida muy activa. “Eso cambiará cuando les llegue el mazazo –nos comenta Ángeles-, porque ante un duelo, ante una pérdida de este tipo, nunca sabemos cómo vamos a reaccionar”.

“Ella –asegura la realizadora-, es terapeuta, psicóloga, ha sido neuróloga… Es una persona muy intelectual que ha trabajado mucho sobre el duelo, pero una cosa es vivirlo desde el otro lado de la mesa, y otra cosa es ser tú el paciente. Y por eso ella se desmorona. Se construido una vida a base de seguridades, es una mujer autónoma, autosuficiente, que ha luchado por tener una estabilidad y no tener dependencias afectivas. Y, de repente, todo eso no parece servirla para nada”.

“Mientras que él –continúa-, es una persona mucho más pusilánime. Quizá eso es lo que hizo que se separaran de jóvenes, que ella evolucionó y él se quedó atrás. En este momento lo han prejubilado, se ha quedado viudo de su segunda mujer, con la que estaba tan contento, y reacciona de una manera completamente opuesta. Él no puede parar de buscar a su nieto, no puede quedarse quieto, porque no quiere aceptar las cosas como son. Creo que quiere reparar sus errores y saldar una cuenta con su hija”.

Además, Juan y Gloria han cambiado después de más de 20 años sin verse: “Ambos creen conocerse –nos comenta Ángeles-, creen saber por qué se separaron, porque se sacaban de quicio. Pero a lo mejor tienen que aceptar que a lo mejor están equivocados, que ya no son los mismos de hace 20 años. Que aunque se tiraran los trastos a la cabeza, pueden encontrar nuevas formas de relacionarse. Algo que ninguno de los dos puede hacer solo, ya que, como seres humanos, necesitamos la ayuda y el apoyo de otras personas. Y también descubrirán esa red de amistades, laboral, que tenía su hija, lo que les permitirá conocerla un poco mejor”.

LAIALLUCH LAIALLUCH

Drama, suspense y comedia Después de Kim combina estupendamente el drama, el suspense y la comedia. “Reconozco que me preocupaba conseguir el equilibrio entre las tramas y los tonos de la película –nos confiesa Ángeles-, que la parte policíaca no destacara demasiado para poder prestar más atención a la relación entre ellos. Que esos saltos de una película de género a otra intimista no resultaran chocantes”. “Además –añade-, creo que, si me hubiera centrado en la investigación policial, eso iba abrir puertas que no iba a poder satisfacer, por eso decidí centrarme más en la parte intimista. Por eso pienso que, una vez concluye la investigación y la película, ellos tendrán que empezar su verdadero trabajo de duelo, de aceptación, de asumir esa pérdida”. Fotograma de 'Después de Kim' LAIALLUCH LAIALLUCH En cuanto a por qué ha decidido adaptar su propia novela al cine, Ángeles nos confiesa: “No se me había ocurrido hacer una película sobre esta historia porque yo separo muy bien las ideas que son para película y las que son para novela. No porque sean más o menos adecuadas, que también, sino por la profundidad que te permite la escritura. Una novela es una introspección. No tienes límites ni presupuestarios ni de tiempo. Puedes profundizar de otra manera en el interior de los personajes”. “También quería contar toda la historia de ellos desde que se conocen en la universidad –añade-. Por eso la novela tiene dos líneas temporales. Está el presente, que es lo que vemos en la película, pero también va dando saltos constantemente al pasado. Combina esa búsqueda de ellos en Benidorm con la juventud, los primeros años de matrimonio, las primeras crisis, la primera infidelidad, el divorcio y hasta que la hija es adolescente. Todo eso se ha quedado fuera de la película”. “Lo que ocurrió –continúa la directora-, es que le hablé sobre la novela a Gerardo Herrero, uno de los productores, e inmediatamente pensó que sería una película estupenda. Le gustó la historia de ese matrimonio maduro que se tiene que reencontrar por obligación en ese telón de fondo de Benidorm, que para ellos resulta incómodo e indescifrable”. Ángeles González-Sinde (c), Adriana Ozores y Dario Grandinetti LAIALLUCH LAIALLUCH

Dos actores estupendos Uno de los aciertos de la película es contar con Darío Grandinetti y Adriana Ozores, dos actores estupendos con una gran química entre ellos. “Gloria, mi personaje, es un poco rarita –nos confiesa Adriana-. Parece una persona resuelta y dinámica, pero cuando llega el shock se queda muda. Físicamente, hay algo en su cuerpo que no la permite reaccionar. Una parálisis de la que solo saldrá gracias al empuje del padre de su hija. Al final despertará por la pasión de él, por la necesidad de búsqueda de ese nieto, el amor por ese nieto… en definitiva, el amor por esa hija. Eso es lo que la sacará de ese letargo”. “Juan será el que tome las riendas y tirará de ella para continuar juntos hacia adelante –afirma Darío-. Creo que la única manera que tiene de defenderse de la tragedia, de no caer en el duelo y el dolor, es enfrascarse en la búsqueda de ese chico, intentar descubrir quién era realmente su hija y las circunstancias de su muerte. En definitiva, la búsqueda de la verdad. Curiosamente creo que antes de la tragedia se estaba dejando morir mientras que la búsqueda de su nieto le incentiva para seguir adelante y al final demuestra cierta fortaleza personal”. “A mí lo que más me gusta de esta historia es justamente lo que puede venir después del final –añade el actor-. Porque puede pasar cualquier cosa si encuentran a ese niño. Sobre todo, por la manera en la que han colaborado para buscarlo, lo que les ha permitido reencontrarse”. Destacar la excelente química entre ambos, que combina las puyas con los recuerdos bonitos. “Eso está en el maravilloso guion –nos confiesa Adriana-. Hay una estupenda construcción de personajes y la verdad es que Darío y yo hemos congeniado muy bien. Hemos remado siempre juntos”. “Ha sido algo como mágico –añade Darío-, porque a veces no hay buen entendimiento y cada uno saca lo suyo adelante apelando al noble oficio de actor. Pero en este caso la relación ha fluido estupendamente desde el primer momento. De hecho, ha habido muchos momentos divertidos durante el rodaje. La película comienza de una forma muy dramática y gracias a ese guion va subiendo la intensidad de la comedia”. Fotograma de 'Después de Kim' LAIALLUCH LAIALLUCH