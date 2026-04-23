Suspenden el juicio por el pique mortal de la M-30 y ordenan la búsqueda internacional para el principal acusado

La magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid Rosa Quintana ha acordado este jueves la disolución del jurado y la suspensión del juicio a dos acusados de un pique en la M-30 de Madrid que causó un accidente en el que murió un tercer conductor al no comparecer uno de ellos, en busca y captura desde el pasado día 15.

Así lo ha comunicado la presidenta del tribunal en la vista en la que además ha adelantado que dictará una nueva orden de detención, esta vez internacional, ya que existen "sospechas" de que el fugado, Francisco M.S., "puede haber abandonado el territorio español".

La causa se sigue por unos hechos ocurridos el 25 de julio de 2021 cuando, según el fiscal, debido a un pique a una gran velocidad en la carretera de circunvalación M-30 de Madrid. El roce entre Francisco M.S., que conducía un BMW acompañado de su novia, y Rafael M.F., que iba al volante de un Fiat, provocó que este chocara con un tercer vehículo causando el fallecimiento de su conductor.

Los hechos de este procedimiento se produjeron sobre las 11.30. El tercer conductor, que iba manjeando correctamente por la autopista, terminó falleciendo a las horas en el Hospital 12 de Octubre de la capital.

El fiscal solicita quince años de cárcel para los dos por un delito de homicidio y conducción temeraria. La defensa del fugado alegaba que concurría una atenuante de miedo insuperable al considerar que su cliente fue perseguido por el otro acusado sin opción a salirse por unas de las salidas de los túneles de la vía.

La vista oral se suspendió la semana pasada tras dictarse una orden de búsqueda y captura sobre el acusado. La presidenta del tribunal ofició a la Guardia Civil para que se desplazara a su domicilio, donde no se le encontró.

La prueba testifical y pericial del juicio concluyó el pasado 14 de abril. Un día después estaban previstas las declaraciones de los dos acusados ante el jurado y el tribunal, pero uno de ellos no se presentó.

En una vista, los abogados y el fiscal se mostraron a favor de suspender la vista hasta que se le localizara el acusado o de la posibilidad de disolver el tribunal de jurado si no apareciese, extremo que ha sucedido.

Una de las principales pruebas en el juicio eran las cámaras de seguridad de la M-30, que registraron velocidades de hasta 176 km/h en una zona limitada a 70 km/h.

Sin embargo, las defensas pusieron en duda durante los informes iniciales la validez de estas mediciones al señalar que los cálculos se realizaron a partir de imágenes de las cámaras de la M-30 y no mediante radares homologados.