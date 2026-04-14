La T‑314 entre Reus i Cambrils, la carretera amb més risc d’accident de Catalunya
- Els accidents greus i mortals augmenten un 11,5% a la demarcació de Tarragona en el trienni 2022-2024
- Els camions estan implicats en el 41,7% dels accidents greus, tot i representar el 26% del trànsit total des de l'alliberament dels peatges
Per segon any consecutiu, la T‑314, coneguda com la carretera del Parc Samà, entre Cambrils i Reus, registra l’índex de risc d’accident més alt de Catalunya i també de la demarcació de Tarragona. Aquest tram presenta 6 accidents greus, 2 morts i 7 ferits greus en només tres anys.
Aquesta via té un recorregut de poc més de set quilòmetres i a excepció de les quatre rotondes en el seu pas per Vinyols i els Arcs, és completament recta, amb diversos canvis de rasant i moltes cruïlles d’entrada i sortida a camins veïnals. Les maniobres en línia discontínua i l’excés de velocitat es perfilen com a responsables de l'alta sinistralitat.
La 22a edició del Mapa de risc viari del RACC ha analitzat 1.213,5 quilòmetres de carreteres interurbanes i travesseres de les comarques tarragonines i ebrenques durant el trienni 2022‑2024. Aquestes vies representen el 44% de la xarxa, però concentren el 86% de la mobilitat i el 76% dels accidents amb morts i ferits greus.
📈 Més mobilitat, més risc
En aquest període, els accidents greus i mortals han augmentat un 11,5%, mentre que la mobilitat global ha crescut un 5,6%, cosa que implica un increment del risc d’accidentalitat proper al 5%.
El tram amb més concentració d’accidents és la T‑11, entre la variant de Reus i Tarragona, amb una intensitat mitjana de 25.000 vehicles diaris. El segueix l’N‑340 a Torredembarra, especialment pel que fa a accidents greus de vehicles pesants.
🚚 El paper dels camions
Durant el trienni analitzat, en el 20% dels sinistres greus hi ha estat implicat almenys un vehicle pesant, percentatge que s’enfila fins al 43% en els accidents mortals. A l’AP‑7, els camions estan implicats en el 41,7% dels accidents greus, tot i representar només el 25,9% del trànsit.
Davant d’aquestes dades, el Servei Català de Trànsit estudia endurir les restriccions, com la velocitat variable o recomanar sortides de la via en episodis de gran densitat, complementant les mesures ja vigents.
Les noves mesures complementarien a les actuals, que són la limitació de velocitat a 80 quilòmetres hora, la prohibició d'avançar o els sensors d'ubicació.
🛣️ Risc per territoris i tipus de via
Segons l’informe, el 21% dels quilòmetres de la xarxa viària de Tarragona i les Terres de l’Ebre presenten un risc alt o molt alt, un 10% més que en el trienni anterior. La Terra Alta i el Baix Ebre concentren més trams perillosos, mentre que Priorat, Montsià, Conca de Barberà i Ribera d’Ebre no en registren.
Les carreteres convencionals d’un sol carril acumulen tots els trams de risc elevat: la probabilitat de patir un accident greu o mortal és quatre vegades superior respecte a les vies desdoblades.
Les vies amb més risc a la demarcació de Tarragona
Segons el Mapa de risc viari del RACC (trienni 2022‑2024), la demarcació de Tarragona concentra alguns dels trams més perillosos de Catalunya, sobretot en carreteres convencionals d’un sol carril, que acumulen la major part dels accidents greus i mortals.
1️⃣ T‑314 (Cambrils – Reus)
És la via amb l’índex de risc més alt de tota Catalunya per segon any consecutiu. Coneguda com la carretera del Parc Samà, registra una combinació de mobilitat elevada (més de 6.500 vehicles diaris) i accidents greus recurrents, amb almenys 6 sinistres greus entre 2022 i 2024, incloent-hi 2 morts.
2️⃣ T‑11 (Variant Reus – Tarragona)
És el tram amb més concentració d’accidents de la demarcació per tercer any consecutiu. Té una intensitat mitjana diària d’uns 25.000 vehicles, fet que incrementa el risc, especialment en hores punta i accessos metropolitans.
3️⃣ N‑340 (Torredembarra)
Aquest tram destaca per ser el punt amb més accidents greus de vehicles pesants. L’alta presència de camions, combinada amb una via convencional i molt transitada, el converteix en un dels punts negres històrics del territori.
4️⃣ AP‑7 (diversos trams a Tarragona)
Tot i ser una autopista, l’AP‑7 presenta una alta sinistralitat greu amb camions: els vehicles pesants estan implicats en el 41,7% dels accidents greus, tot i representar només el 25,9% del trànsit. Destaquen especialment els trams:
- Vilafranca Nord – Altafulla (62%)
- Cambrils – Tortosa (42%)
- Altafulla – Cambrils (25%)
5️⃣ Xarxa convencional del Baix Camp, Tarragonès i Baix Penedès
Dels 10 trams amb més risc de la demarcació, 9 són carreteres convencionals, situades majoritàriament en aquestes comarques. El RACC alerta que el risc de patir un accident greu o mortal és quatre vegades més alt en aquest tipus de vies que en les desdoblades.