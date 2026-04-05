En marxa l'operació tornada més gran de l'any
- Trànsit preveu que entre diumenge i dilluns tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona uns 590.000 vehicles
- Per garantir la fluïdesa s'habiliten carrils addicionals a vies de gran capacitat i es restringeix la circulació de camions
El Servei Català de Trànsit (SCT) calcula que aquest diumenge a la tarda ja han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona un 31% del total de vehicles previstos en el conjunt de l'operació tornada de les vacances de Setmana Santa. No s'han registat grans cues, però sí que hi ha hagut punts de circulació intensa a diversos punts de l'AP-7, a l'A2 a l'altura de Jorba, a la C-35 entre Vidrieres i Maçanet de la Selva, i a la C-31 de Calonge a Santa Cristina d’Aro.
Trànsit preveu que fins al dilluns de Pasqua retornin a l'àrea de Barcelona uns 590.000 vehicles, cosa que converteix aquesta operació en la tornada més voluminosa de l’any. Per facilitar la mobilitat cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, Trànsit ha instal·lat dos carrils addicionals a l'AP-7, cap a la capital catalana, entre Vilafranca del Penedès i Molins de Rei, d'una banda, i entre Sant Celoni i Montornès del Vallès, de l'altra.
A la C-32 també s'hi ha afegit un carril addicional en sentit Barcelona entre Sant Andreu de Llavaneres i Montgat. De la mateixa manera, ha aplicat mesures de regulació viària especials, com ara priorització de sentits en rotondes, dobles carrils, supressió de carrils d’avançament en trams 2+1 i tancaments d'accessos a algunes poblacions. Són mesures que afecten vies com la C-14, C-16, C-17, C-31, C-55, C-65, N- 240 i N-340, entre d’altres.
A més a més, els vehicles pesants tenen prohibit circular per l'AP-7 entre les 17h i les 22h de diumenge i entre les 10h i les 22h de dilluns 6 d'abril al tram comprès entre l'Hospitalet de l'Infant i Maçanet de la Selva. També hi ha algunes restriccions a altres vies com l'A-2, l'AP-2, l'A-7, la C-32, la C-58 o la C-33, que es poden consultar al Diari Oficial de la Generalitat.
Reducció de la sinistralitat
Durant aquesta Setmana Santa els Mossos d’Esquadra han mobilitzat 1.669 agents i han desplegat 1.038 controls repartits per tot el territori: 301 d’alcohol i drogues, 209 de distraccions, 134 de velocitat, 148 de seguretat passiva, 141 per a motos i 105 de transport. També han actuat 10 radars mòbils i dos helicòpters en tasques de vigilància a vies com la C‑32, l'AP‑7, l'A‑2 i la C‑16.
Segons el departament d'Interior, la majoria d’accidents tenen relació amb excés de velocitat, consum d’alcohol i drogues, i la falta de descans, especialment en conductors de mercaderies.
En el primer trimestre del 2026, els accidents mortals han caigut un 45%, amb 22 persones mortes, 18 menys que l’any passat, i 133 ferits greus. Es tracta d'una reducció del 19,4%. Una tendència que Interior atribueix precisament a la millora de controls i campanyes preventives.
Durant el cap de setmana els principals problemes a la xarxa viària els han causat accidents. Dissabte al matí una topada entre un camió i dos turisme a Llinars del Vallès, va causar cues quilomètriques a l'AP-7. D'altra banda, la matinada de diumenge 4 persones van resultar ferides, una de les quals en estat greu, en un accident a la C-23 a Llardecans, al Segrià, amb un turisme i una furgoneta implicats.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va traslladar una dona greu a la Vall d'Hebron mentre que els altres 3 ferits, dues dones i un home, els van portat a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.