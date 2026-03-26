Trànsit activa un dispositiu especial per Setmana Santa amb previsió d'una "eclosió de mobilitat"
- L'operació es divideix en dues fases i preveu fins a 580.000 vehicles sortint de l'àrea metropolitana aquest primer cap de setmana
- Es controlaran els navegadors GPS per "evitar" la circulació de vehicles per pobles com a drecera
Amb l'arribada de la Setmana Santa i la combinació de neu a les muntanyes i bon temps a la costa, les carreteres catalanes es preparen per a uns dies d'alta intensitat. El Servei Català de Trànsit preveu una autèntica "eclosió de mobilitat" i activa, a partir de divendres al migdia, un dispositiu especial per gestionar els desplaçaments.
“🛣️ Aquest divendres s'activa el dispositiu de Setmana Santa amb gairebé 1.700 mossos i més de 1.000 controls a tota la xarxa viària.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) March 26, 2026
🚘 @transit preveu que surtin 580.000 vehicles de l'àrea metropolitana per Rams | @RTVECatalunya pic.twitter.com/vZfGxcUCPI“
Es farà servir el control dels navegadors GPS per evitar que desviïn conductors per carreteres locals i travessies de pobles com a drecera.
Dues fases amb grans moviments de vehicles
El dispositiu es dividirà en dues fases diferenciades. La primera començarà aquest divendres a les 12 del migdia i s’allargarà fins diumenge a les 15 h. En aquest període, es calcula que uns 580.000 vehicles sortiran de l’àrea metropolitana de Barcelona.
La segona fase coincidirà amb els dies centrals de Setmana Santa, entre Dijous Sant i Dilluns de Pasqua. És en aquest tram quan es preveu el retorn més massiu, amb prop de 600.000 vehicles tornant cap a Barcelona, especialment entre diumenge al migdia i la nit de dilluns.
L’AP-7, principal punt de concentració
Com és habitual, l'AP-7 concentrarà bona part del trànsit, tant al tram nord com al sud, sobretot dissabte. També es preveuen complicacions en vies com la C-16, la C-17 o la C-55, especialment per l’afluència cap a zones de muntanya i esdeveniments com el Mercat del Ram de Vic.
Per facilitar la circulació, s'habilitaran carrils addicionals en punts clau com el tram sud entre Martorell i Santa Oliva i al nord entre Montornès del Vallès i Sils. En l'operació retorn, s'activaran els carrils addicionals habituals.
Més de 1.600 agents i un miler de controls
Els Mossos d’Esquadra desplegaran 1.669 efectius i realitzaran 1.038 controls. Els dispositius se centraran en les principals causes d’accidents, com l'excés de velocitat, les distraccions, el consum d'alcohol i drogues i el mal ús dels sistemes de seguretat.
“⚠️ @transit reforça la vigilància per Rams i Pasqua.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) March 26, 2026
🚔 1.669 efectius i més de 1.000 controls de velocitat, alcohol i drogues.
📸 10 radars mòbils a l’AP-7 i vigilància aèria amb els helicòpters Arpella i Falcó | @RTVECatalunya pic.twitter.com/l2EpQOY7d6“
També s'intensificarà la vigilància amb deu radars mòbils a l'AP-7, que controlaran més de 300 quilòmetres d’aquesta via, i amb el suport dels helicòpters de trànsit Arpella i Falcó.
Objectiu: zero víctimes
El director del Servei Català de Trànsit, Ramón Lamiel, ha recordat que el 2025 hi va haver tres víctimes mortals durant aquest període i ha fixat com a objectiu que enguany no se'n registri cap.
El dispositiu arrenca amb la mirada posada en uns dies de gran mobilitat i amb el repte de garantir la seguretat en una de les "operacions viàries més importants de l'any".