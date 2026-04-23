Asesinada una mujer en el municipio toledano de Seseña presuntamente por su expareja, que se ha suicidado

Una mujer de 43 años ha sido asesinada este jueves presuntamente a manos de su expareja, un hombre de 50 años que tenía antecedentes por violencia machista y que después se ha ahorcado en Seseña (Toledo). Horas antes, el supuesto agresor había mantenido una pelea con el hijo de la víctima, que ha acabado ingresado en el hospital, según fuentes de la Guardia Civil.

Los agentes han encontrado esta mañana en el interior de una vivienda del centro de la localidad el cuerpo de la mujer, de 43 años y nacionalidad venezolana, con "signos de violencia por arma blanca", según apuntan las mismas fuentes.

También en la vivienda, los agentes han localizado a un hombre, de 50 años y venezolano, ahorcado. La mujer había denunciado a su agresor a finales de enero por violencia machista, en concreto por el maltrato psicológico y las vejaciones que sufría desde noviembre de 2024, cuando iniciaron los trámites de divorcio.

El hombre fue detenido en virtud de esa denuncia y este 12 de abril volvió a ser arrestado por quebrantamiento de una orden de alejamiento, según fuentes de la Guardia Civil, que han indicado que ahora mismo no constaban medidas judiciales sobre él. Sí que tenía antecedentes por violencia machista y la mujer estaba en el sistema VioGen con un nivel de riesgo bajo.

"Auxilio me quieren matar" Horas antes de hallar los dos cuerpos, a las 05.40, una vecina ha alertado a la Guardia Civil por una pelea entre dos hombres. Al llegar al lugar de los hechos, los agentes han localizado debajo de una furgoneta a un joven de 20 años, al que han trasladado al Hospital Universitario de Toledo y que ha resultado ser el hijo de la mujer. Pocos minutos después, a las 06.00, otro aviso ha alertado a los agentes de que una mujer estaba gritando: "Auxilio me quieren matar". Una patrulla se ha desplazado al lugar, pero cuando han llegado no ha conseguido localizar a la mujer, ni nadie ha requerido su actuación, según fuentes de la Guardia Civil. Posteriormente, cuando el joven ha recuperado la conciencia, ha relatado a los agentes que cuando se dirigía a coger el autobús, la expareja de su madre se abalanzó sobre él. Además de propinarle varios golpes, intentó ahorcarle con una soga. Los agentes han relacionado entonces los dos hechos. Al llegar a la vivienda y acceder al interior, se han encontrado los dos cuerpos. De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 17 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.360 desde 2003.