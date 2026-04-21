RTVE.es estrena el tráiler de 'Cowgirl', una comedia con Isabel Rocatti, Carlos Cuevas, Pep Munné y Joaquín Climent

RTVE.es estrena el tráiler de Cowgirl, una comedia romántica dirigida por Cristina Fernández Pintado y Miguel Llorens (Cosas que hacer antes de morir), y protagonizada por Isabel Rocatti, Carlos Cuevas, Pep Munné y Joaquín Climent. Cuenta con la participación de RTVE y se estrenará en cines el 22 de mayo.

Completan el reparto de esta comedia romántica Carles Sanjaime, Verónica Andrés y Àngel Fígols, y cuenta con la colaboración especial de Mamen García y Amparo Fernández. Rafael Albert firma el guion, con la colaboración de Cristina Fernández Pintado y Miguel Llorens. Una feel good-movie de personajes entrañables y que pone en valor la vida rodeada de naturaleza.

Una granjera que necesita que su vaca se quede preñada

La película nos cuenta la historia de Empar, una granjera de 60 años, necesita que su vaca Tona se quede preñada para mantener su granja. Tras varios intentos fallidos, pide ayuda a Bernat, dueño de la mayor granja de la zona. Cuando Tona lo consigue, el veterinario advierte que la gestación es de riesgo. Empar se enfrenta al pueblo para proteger la tranquilidad de su vaca. Con la ayuda de Riqui, un joven recién llegado, y Bernat, descubrirá que nunca es tarde para comenzar de nuevo.

Fotograma de 'Cowgirl'

Rodada en el parque natural de La Tinença de Benifassà y las comarcas de El Maestrat y Els Ports de COWGIRL es una producción de The Fly Hunter, Aguacate & Calabaza Films y Produccions Quart; con la producción y producción ejecutiva de Lorena Torres, Núria Velasco, Anaïs Schaaff y Abigail Schaaff, y la producción delegada de Jorge Velasco. Cuenta con la participación de RTVE, À Punt, 3Cat, y con el apoyo de IVC e ICEC.

Fotograma de 'Cowgirl'

"Según sus diredctores: Cowgirl es una historia en la que la fertilidad de una vaca se convierte en destino para la vida de una mujer de 62 años que vive sola en una masía de un pueblo diminuto de la comarca de Els Ports (Castellón). A través de esta simple peripecia, la película nos va descubriendo la vida de Empar, el complejo universo de relaciones humanas en un pueblecito de montaña, y una forma de vida que está íntimamente relacionado con la tierra, la tradición. Una historia donde las segundas oportunidades se revelan para todos los protagonistas de esta comedia romántica.

"Cowgirl contiene mucho de aquello que conforma la vida, mucho de lo que nos agita y conmueve. Hay emoción, comedia, misterio y aventura; hay amor y drama. Un complejo cosmos donde las relaciones, las experiencias y los vínculos con el paisaje son los absolutos protagonistas", concluyen sus directores.