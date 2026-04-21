Un estudio halla relación entre la dieta, el tabaco y los pesticidas con el cáncer de colon en menores de 50 años

Un estudio del Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO) relaciona cambios epigenéticos (los 'interruptores' que activan o desactivan genes) provocados por dieta, tabaco y exposición a pesticidas con el desarrollo de cáncer colorrectal en personas menores de 50 años.

"Hemos identificado factores de riesgo asociados con el cáncer colorrectal de aparición temprana, que son diagnosticados antes de los 50 años y que son menos frecuentes, aunque la incidencia en esta franja de edad ha crecido mucho en los últimos 30 años", ha explicado a EFE el investigador José Antonio Seoane, jefe del Grupo de Biología Computacional del VHIO.

Según Seoane, en este incremento en personas jóvenes "tiene que haber algún factor ambiental". El estudio, publicado este martes en la revista Nature Medicine, analiza el impacto en el cáncer colorrectal de lo que se conoce como exposoma, que hace referencia a todos los factores ambientales que pueden afectar a la salud de una persona desde que nace: la dieta, la exposición a contaminación o productos nocivos, el tabaco y otros elementos del estilo de vida.

Si bien los genes son elementos que no se pueden modificar a lo largo de la vida, la epigenética si es moldeable, pues es un sistema que sirve para activar o desactivar los genes, como si fuera un interruptor, sin cambiar la secuencia del ADN.