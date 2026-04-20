En directo, Pedro Sánchez y Mónica García, en el acto por la Ley General de Sanidad

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausura este lunes el acto institucional para conmemorar el 40 aniversario de la Ley General de Sanidad. Se trata de la normativa que dio lugar al sistema sanitario público, equitativo y universal.

“Hoy no es un día cualquiera. Estamos celebrando una de las grandes conquistas democráticas de nuestro país”, ha afirmado Mónica García, ministra de Sanidad. Esta ley, según ha explicado, permite que “la salud no dependa del dinero ni del lugar en el que naces”.

La sanidad pública se ha vuelto “imprescindible”. Así lo ha indicado García, que ha asegurado que ha ido “creciendo a la vez que crecía nuestra democracia”. La ministra ha dado las gracias a todos los profesionales que hacen posible el Sistema Nacional de Salud.

En el acto también intervienen los ministros de Hacienda, Arcadi España; Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, e Infancia y Juventud, Sira Rego.

La ley fue promulgada el 25 de abril de 1986. Fue impulsada por el exministro socialista Ernest Lluch, asesinado por ETA en el año 2000. "Lluch fue un político, servidor público comprometido, demócrata convencido, alguien que entendió que la sanidad pública era necesaria para una sociedad decente", ha afirmado García.

En noviembre de 2025 el Congreso de los Diputados aprobó, con los únicos votos en contra de Vox, una proposición no de ley para conmemorar el 40 aniversario de la Ley General de Sanidad de 1986 y reconocer al exministro Ernest Lluch.

Se conmemora el aniversario mediante dos mesas redondas, una dedicada a analizar cómo se gestó esta ley, y en la que intervendrán la exministra de Sanidad socialista Elena Salgado y Rosa Lluch, hija de Ernest Lluch; y otra en la que médicos, enfermeras y pacientes abordarán lo que ha supuesto la normativa.

El texto instaba al Gobierno a impulsar el reconocimiento institucional del 40 aniversario de la aprobación de la Ley General de Sanidad mediante la organización de actos conmemorativos, jornadas y exposiciones que pongan en valor su relevancia y su impacto en la modernización del sistema sanitario. Asimismo, proponía reconocer la figura de Ernest Lluch y reivindicar el papel de los profesionales sanitarios.