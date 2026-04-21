Polémica en Santiago pola reforma das gárgolas do Hostal dos Reis Católicos
- Tubos metálicos atravesan as gárgolas para evitar que a auga da chuvia deteriore o edificio
- A Dirección Xeral de Patrimonio convocou ó arquitecto responsable para buscar alternativas
As gárgolas que coronan o Hostal dos Reis Católicos dende hai cincocentos anos cambiaron moito nos últimos días. Os tubos metálicos que lles colocaron para que a chuvia caia a chorro sobre o balcón non están pasando desapercibidos. O obxetivo é protexer o edificio e evitar que a auga provoque humidades na pedra. Mais as fotos en redes sociais das gárgolas atravesadas por lanzas desataron a polémica.
Os veciños esixen a retirada dos tubos
A indignación dos veciños xurdiu nada máis quitar os andamios. O presidente da asociación Fonseca, Roberto Almuiña, di que "é un atentado ó patrimonio" e esixe que se retiren os tubos de forma urxente. Para él a reforma é unha aberración: "xente sin sensibilidade está actuando sobre os nosos monumentos". Está convencido de que hai alternativas mellores, como por exemplo colocar un canalón agochado ou chapas metálicas sobre o balcón. Os veciños consideran que a opción escollida altera totalmente uns elementos que levan aí cincocentos anos. "Non respeta a historia, rompe o diálogo entre as gárgolas e o Hostal".
Apatrigal, a Asociación para a defensa do Patrimonio Cultural Galego, sumouse ás críticas. Nunha carta aberta, o seu presidente di a intervención non é propia dun lugar como a Praza do Obradoiro. Non cuestiona a necesidade de evacuar a auga, senón a forma de facelo. "Esa forma, tal e como foi executada, non está á altura do lugar no que se insire".
Á alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, tampouco lle gustan os tubos. “Dende un punto de vista estético, dende un punto de vista persoal, podo recoñecer que non me parece a solución máis satisfactoria, pero isto non vai de opinións persoais". A nacionalista bota balóns fora asegurando que é competencia da Xunta de Galicia.
Patrimonio convoca ó arquitecto
O proxecto contaba co visto bo da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural mais, trala polémica, decidiron contactar co arquitecto responsable para avaliar posibles alternativas. A Xunta asegura que a intervención levada a cabo é a máis axeitada para afastar a auga das cubertas e que non caia directamente sobre o edificio. Recoñecen, iso si, que os técnicos teñen dúbidas sobre a cuestión estética.
Lembran, ademáis, que o responsable das obras no Hostal dos Reis Católicos é o Ministerio de Industria e Turismo. E dende Turespaña defenden a actuación: din que é a mellor solución para protexer o edificio, que eles executaron con precisión o que dicía o proxecto aprobado pola Xunta.
O hotel máis antigo de España
O Hostal dos Reis Católicos, catalogado como Ben de Interese Cultural, é un dos edificios máis emblemáticos de Compostela. Ao carón da Catedral, funcionou primeiro como hospital de peregrinos. En 1986 convertiuse en Parador e sígueo sendo na actualidade. É considerado o hotel máis antigo de España.