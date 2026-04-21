El Gobierno crea la Secretaría General de Protección Civil como paso intermedio para establecer una agencia estatal

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado este martes la creación de la Secretaría General de Protección Civil, lo que supone elevar el rango dentro de la estructura orgánica del Ministerio de lo que hasta ahora era la Dirección General de Protección Civil.

Supone, según Marlaska, darle "mayor músculo administrativo" a la prevención y actuación ante desastres y es además un paso intermedio antes de la creación de la Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias, una de las principales medidas del Pacto de Estado contra la Emergencia Climática que anunció Pedro Sánchez tras la oleada de incendios del pasado verano.

La hasta ahora directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, protagonista mediática de la gestión de aquellos incendios, asumirá el cargo de secretaria general. Esta medida dota a Interior de "una estructura más robusta, moderna y eficaz", al nivel de lo que hacen otros países europeos, ha señalado el titular de Interior en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

La futura Agencia Estatal de Protección Civil fue criticada el pasado septiembre por Junts, ERC y PNV, que lo tacharon de "recentralización encubierta" ya que las competencias en esta materia son autonómicas. Mientras, el PP y Vox también criticaron la medida como "un nuevo chiringuito".