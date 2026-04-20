Más de 8.000 animales, en su mayoría crías, han sido atendidos en los centros de recuperación de Castilla y Léon

España es el país de Europa

con mayor tasa de abandono de mascotas durante el verano,

según los datos que manejan las protectoras de animales,

se abandonan 300 000 animales de compañía al año.

Por eso recuerdan que adquirir un animal,

supone una gran reponsabilidad y compromiso.

Las vacaciones de verano suponen una época

de riesgo para las mascotas.

Durante la temporada estival, se experimenta un repunte

de los abandonos por parte de sus familias.

"Es verdad que hay muchas personas, que de repente ahora que hacemos,

pues eso hay que pensarlo antes de tener un animal,

pensar en las vacaciones, pensar en tu horario de trabajo".

Pero este es un problema que perdura los 365 días.

Según datos de las Asociaciones de Protección Animal,

en España se abandonan 300 000 animales de compañía al año.

El motivo principal: Una cría descontrolada

para la que no se encuentra cobijo.

"La mayoría de los perros que recogemos son perros

que han utilizado para la caza, también Mastín, o perros de pastor".

Adoptar conlleva un compromiso.

Antes de hacerlo, es importante pensarlo bien

y no hacerlo por impulso.

Convertir a los perros y a los gatos

en obsequios por fiestas también puede tener

un dramático desenlace.

"La primera reflexión que tiene que hay que hacer,

¿Realmente voy a se capaz de cuidar un animal?

¿He reflexionado de si este es el animal que corresponde

más a mi tipo de vida?

Y si nos encontrarnos con un animal abandonado,

es nuestra responsabilidad dar parte de ello.

Pero, ¿qué se hace en estos casos?

"Con mucho cuidado, lo que tenemos que hacer primero es llamar

a ASEPRONA o a la protección de animales que haya en la región.

Llevarlo a un veterinario y que te indiquen los cuidados

y los siguientes pasos a hacer".

La mejor de las vacunas: una buena educación.

"Dar también facilidades para que las personas puedan acceder

a cursos de formación, sobre tenencia responsable".

Para atacar desde la raíz el problema

y dar un final feliz a cientos de miles de historias.