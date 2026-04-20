Más de 8.000 animales, en su mayoría crías, han sido atendidos en los centros de recuperación de Castilla y Léon
- La intervención ciudadana y el trabajo de los agentes medioambientales han logrado devolver a su hábitat a más de 2.500 ejemplares
- La cifra de ingresos de ejemplares con vida se dispara casi un 50% respecto a 2024
Los centros de recuperación de animales de Castilla y León funcionan casi como hospitales que día a día trabajan para proteger la biodiversidad. El año pasado su labor asistencial alcanzó cifras muy elevadas. A lo largo de 2025, esta red de recuperación en Castilla y León registró un total de 8.335 entradas, de las cuales 7.664 corresponden a ejemplares de fauna silvestre, lo que supone el 94% del total. El resto se distribuye entre 57 ejemplares de especies domésticas, 461 de especies exóticas invasoras y 210 muestras destinadas a análisis.
El grupo taxonómico predominante continúa siendo el de las aves, que representan el 84% de los ingresos. Entre las especies más frecuentes destacan el vencejo común, el buitre leonado, el busardo ratonero, el avión común, la cigüeña blanca, el gorrión común y el cernícalo vulgar.
España es el país de Europa
con mayor tasa de abandono de mascotas durante el verano,
según los datos que manejan las protectoras de animales,
se abandonan 300 000 animales de compañía al año.
Por eso recuerdan que adquirir un animal,
supone una gran reponsabilidad y compromiso.
Las vacaciones de verano suponen una época
de riesgo para las mascotas.
Durante la temporada estival, se experimenta un repunte
de los abandonos por parte de sus familias.
"Es verdad que hay muchas personas, que de repente ahora que hacemos,
pues eso hay que pensarlo antes de tener un animal,
pensar en las vacaciones, pensar en tu horario de trabajo".
Pero este es un problema que perdura los 365 días.
Según datos de las Asociaciones de Protección Animal,
en España se abandonan 300 000 animales de compañía al año.
El motivo principal: Una cría descontrolada
para la que no se encuentra cobijo.
"La mayoría de los perros que recogemos son perros
que han utilizado para la caza, también Mastín, o perros de pastor".
Adoptar conlleva un compromiso.
Antes de hacerlo, es importante pensarlo bien
y no hacerlo por impulso.
Convertir a los perros y a los gatos
en obsequios por fiestas también puede tener
un dramático desenlace.
"La primera reflexión que tiene que hay que hacer,
¿Realmente voy a se capaz de cuidar un animal?
¿He reflexionado de si este es el animal que corresponde
más a mi tipo de vida?
Y si nos encontrarnos con un animal abandonado,
es nuestra responsabilidad dar parte de ello.
Pero, ¿qué se hace en estos casos?
"Con mucho cuidado, lo que tenemos que hacer primero es llamar
a ASEPRONA o a la protección de animales que haya en la región.
Llevarlo a un veterinario y que te indiquen los cuidados
y los siguientes pasos a hacer".
La mejor de las vacunas: una buena educación.
"Dar también facilidades para que las personas puedan acceder
a cursos de formación, sobre tenencia responsable".
Para atacar desde la raíz el problema
y dar un final feliz a cientos de miles de historias.
Las principales causas de ingreso en los centros son la recogida de pollos y crías (34,1%) y los traumatismos de origen desconocido (16,2%), lo que pone de manifiesto la importancia de la sensibilización ciudadana y la intervención temprana.
Incremento en la recuperación
Uno de los datos más relevantes es el incremento del 48,7% en la entrada de ejemplares vivos de fauna silvestre respecto al año anterior, con un total de 5.009 ingresos en 2025. De estos, más de la mitad, el 51,67% (2.588 ejemplares), han podido ser recuperados y devueltos a su medio natural.
La recogida de los animales se realiza mayoritariamente por celadores y técnicos de la Consejería de Medio Ambiente (52%), seguida de la colaboración de particulares (30%), con un aumento significativo de avisos durante los meses de primavera y verano.
El Centro de Recuperación de Animales Silvestres de Valladolid ha concentrado el mayor volumen de actividad de la red, con el 39% del total de entradas registradas en 2025, seguido del centro de Burgos (32%), el de Salamanca (11%), el de Segovia (10%) y el de Zamora (7%).
Visita del consejero
El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha visitado el Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) de Valladolid y ha puesto en valor el papel clave de estas instalaciones en la conservación de la fauna silvestre.
Suárez-Quiñones ha destacado la alta especialización técnica de los equipos que trabajan en estos centros y ha recalcado la importancia de contar con instalaciones adecuadas que garanticen la correcta atención veterinaria y permitan el seguimiento de los animales hasta su recuperación.
Estos centros no solo desempeñan una función asistencial, sino también preventiva y de sensibilización, lo que permite mejorar el conocimiento sobre las principales amenazas que afectan a la fauna silvestre y el fomento de colaboración ciudadana en su protección, según ha explicado el consejero. La red se ampliará con el futuro Centro de Recuperación de Animales Silvestres de Valsemana (León), que supondrá una inversión superior a los 3 millones de euros y contará con más de 2.500 metros cuadrados de instalaciones especializadas para la atención, recuperación e investigación de fauna silvestre.