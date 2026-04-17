Accem Castilla La Mancha sobre la regularización: “No es un efecto llamada, lo son el hambre y la guerra”
- A nivel nacional, 13.500 personas ya han presentado su solicitud de forma telemática
- El perfil mayoritario de los futuros solicitantes son familias jóvenes con hijos
La regularización masiva de migrantes que podría beneficiar a unas 15.000 personas en Castilla-La Mancha ya está en marcha. Las solicitudes pueden presentarse de forma telemática a través de la web habilitada para ello, y a partir del lunes 20 también de manera presencial. En esa misma página es posible solicitar cita previa.
Desde Accem Castilla-La Mancha reconocen que, en el primer día de plazo, han recibido decenas de llamadas procedentes de las cinco provincias. No obstante, señalan que aún quedan aspectos por concretar, como el reparto de funciones entre las distintas entidades implicadas, algo que esperan definir a partir del lunes.
A nivel nacional, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 13.500 personas ya han presentado su solicitud de forma telemática.
Familias jóvenes, el perfil mayoritario
La procedencia de los solicitantes en Castilla-La Mancha es diversa. Predominan personas originarias de países africanos como Gambia o Senegal, así como de Latinoamérica y Europa del Este, especialmente de la comunidad ucraniana desplazada por la guerra.
“No nos gusta establecer un perfil de la persona migrante porque puede llevar a estigmas. Sin embargo, es cierto que mayoritariamente se trata de personas jóvenes, de entre 20 y 50 años, con familias, que buscan una oportunidad para integrarse en la sociedad y garantizarse un futuro en nuestro país”, explica Braulio Carlés, responsable territorial de Accem Castilla-La Mancha y añade que un importante número de estas familias son monoparentales lideradas por mujeres.
Junto a ellos, alrededor de un millar de personas ocupan actualmente plazas de acogida de protección internacional, lo que comúnmente se conoce como asilo. En estos casos, es la propia organización la que gestiona el proceso de regularización, aunque también ofrece asesoramiento a cualquier persona que cumpla los requisitos.
Sectores con déficit de mano de obra
Desde Accem subrayan que este proceso supone una oportunidad tanto para las personas migrantes como para la sociedad en su conjunto. Además del impacto positivo en la recaudación, prevén que contribuya a cubrir la falta de trabajadores en sectores como la construcción, el transporte, la hostelería o los cuidados.
“La regularización no es un efecto llamada; ese efecto lo generan el hambre y la guerra. Tampoco es la primera vez que se lleva a cabo un proceso así en España. Por un lado, facilita el acceso a un empleo digno, con derechos y deberes; por otro, garantiza población que contribuya al sostenimiento del estado del bienestar y del sistema de pensiones en un contexto de baja natalidad”, concluye Carlés.