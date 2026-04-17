Accem Castilla La Mancha sobre la regularización: “No es un efecto llamada, lo son el hambre y la guerra”

La regularización masiva de migrantes que podría beneficiar a unas 15.000 personas en Castilla-La Mancha ya está en marcha. Las solicitudes pueden presentarse de forma telemática a través de la web habilitada para ello, y a partir del lunes 20 también de manera presencial. En esa misma página es posible solicitar cita previa.

Desde Accem Castilla-La Mancha reconocen que, en el primer día de plazo, han recibido decenas de llamadas procedentes de las cinco provincias. No obstante, señalan que aún quedan aspectos por concretar, como el reparto de funciones entre las distintas entidades implicadas, algo que esperan definir a partir del lunes.

A nivel nacional, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 13.500 personas ya han presentado su solicitud de forma telemática.

Familias jóvenes, el perfil mayoritario La procedencia de los solicitantes en Castilla-La Mancha es diversa. Predominan personas originarias de países africanos como Gambia o Senegal, así como de Latinoamérica y Europa del Este, especialmente de la comunidad ucraniana desplazada por la guerra. El Gobierno deja fuera de la regularización de inmigrantes a los apátridas y condena a los saharauis a un "limbo" “No nos gusta establecer un perfil de la persona migrante porque puede llevar a estigmas. Sin embargo, es cierto que mayoritariamente se trata de personas jóvenes, de entre 20 y 50 años, con familias, que buscan una oportunidad para integrarse en la sociedad y garantizarse un futuro en nuestro país”, explica Braulio Carlés, responsable territorial de Accem Castilla-La Mancha y añade que un importante número de estas familias son monoparentales lideradas por mujeres. Junto a ellos, alrededor de un millar de personas ocupan actualmente plazas de acogida de protección internacional, lo que comúnmente se conoce como asilo. En estos casos, es la propia organización la que gestiona el proceso de regularización, aunque también ofrece asesoramiento a cualquier persona que cumpla los requisitos.