Alrededor de 15.000 personas podrían optar a la regularización en Castilla-La Mancha
- José Pablo Sabrido ha defendido esta medida como una cuestión de justicia y necesidad
- Castilla-La Mancha contará con 13 oficinas para realizar este trámite presencialmente desde el lunes 20 de abril
Alrededor de 15.000 personas podrían optar a la regularización en Castilla-La Mancha. El plazo para solicitarla comienza hoy y podrá realizarse de forma telemática a través de la página web habilitada.
“Los inmigrantes están aportando mucha riqueza a España”
El delegado del Gobierno en la región, José Pablo Sabrido, ha defendido esta medida como una cuestión de justicia y necesidad. Según ha explicado, se trata de personas que ya conviven en sociedad y pagan impuestos: “Los inmigrantes están aportando mucho a la riqueza de España. España, con los inmigrantes, es hoy también la potencia que genera más empleo de Europa”, ha argumentado.
Aunque desde 2024 estaba en trámite una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), respaldada por 600.000 firmas y varios grupos políticos, el Ejecutivo ha optado finalmente por aprobar la regularización mediante decreto para agilizar los plazos, una decisión que Sabrido también ha querido destacar.
13 oficinas disponibles con cita previa
Para la atención presencial, Castilla-La Mancha contará con 13 oficinas: ocho de Correos distribuidas entre las cinco provincias y cuatro de la Tesorería General de la Seguridad Social. En Toledo, será el Instituto Nacional de Salud el encargado de tramitar las solicitudes.
Para acceder a la regularización será necesario presentar una copia del pasaporte, un documento que acredite una estancia mínima de cinco meses en España y un certificado de antecedentes penales. En este último caso, se deberá aportar tanto el expedido en España como el del país de origen. Si no fuera posible obtener este último, deberá indicarse en la solicitud para que el Ministerio lo gestione por vía diplomática.
El horario de atención será de 16:00 a 19:00 en las oficinas de la Tesorería y de 10:00 a 20:00 en las oficinas de Correos. El plazo de solicitud finaliza el 30 de junio.