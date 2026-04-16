Alrededor de 15.000 personas podrían optar a la regularización en Castilla-La Mancha. El plazo para solicitarla comienza hoy y podrá realizarse de forma telemática a través de la página web habilitada.

“Los inmigrantes están aportando mucha riqueza a España” El delegado del Gobierno en la región, José Pablo Sabrido, ha defendido esta medida como una cuestión de justicia y necesidad. Según ha explicado, se trata de personas que ya conviven en sociedad y pagan impuestos: “Los inmigrantes están aportando mucho a la riqueza de España. España, con los inmigrantes, es hoy también la potencia que genera más empleo de Europa”, ha argumentado. Aunque desde 2024 estaba en trámite una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), respaldada por 600.000 firmas y varios grupos políticos, el Ejecutivo ha optado finalmente por aprobar la regularización mediante decreto para agilizar los plazos, una decisión que Sabrido también ha querido destacar. 03.19 min Las diferentes dificultades e historias que están encontrando los inmigrantes para solicitar su regularización