La Comisión de Villamanín confirma una denuncia por las papeletas del Gordo no registradas
- La Comisión registra además dos intentos de estafa con papeletas no verificadas
- La entidad abona la práctica totalidad del premio del sorteo extraordinario de Navidad
La Comisión de Fiestas de Villamanín (León) ha confirmado este jueves a través de un comunicado que se ha interpuesto una denuncia penal por las tres papeletas del Gordo de Navidad que no estaban registradas en la web que habilitaron para el cobro de las mismas. Los agraciados debían inscribirse para completar el proceso de pago y así garantizar la validez del sistema.
La entidad, que ya ha abonado la práctica totalidad del premio del Gordo tras la polémica desatada por haber vendido más boletos de los que tenían respaldo, ha detectado además un intento de estafa con unas papeletas no verificadas, según ha precisado la Comisión, que considera, no obstante, que el proceso se ha saldado finalmente "con gran éxito y sin incidentes"
Según detallan en el comunicado, esta situación "está siendo gestionada" por el despacho de abogados en el que han confiado el proceso.
De las 450 papeletas vendidas, la entidad ya ha abonado el importe de 446 y solo queda una pendiente de pago por motivos operativos. Según las previsiones que manejan, esta última podrá abonarse antes de que termine el mes. Las tres restantes que faltan hasta alcanzar las 450 son las que no se han registrado en la web.
Los propietarios de las seis papeletas premiadas que no suscribieron el acuerdo de establecer una quita también han recibido el mismo importe que el resto de agraciados, 59.400 euros por cada participación. Y aunque se reservaron los derechos de actuar como considerasen oportuno, no consta que hayan interpuesto denuncia alguna.
Un premio polémico
La alegría en Villamanín, un pequeño pueblo de León de 863 habitantes, se desbordó el 22 de diciembre, cuando los niños de San Ildefonso cantaron el Gordo de la Lotería de Navidad y descubrieron que el 79.432 era el número que ellos habían jugado en el sorteo a través de las participaciones de la Comisión de Fiestas.
La polémica saltó cuando los organizadores de la Comisión se dieron cuenta de que habían vendido más papeletas de las que tenían cubiertas con décimos. Despacharon 450 participaciones por un importe de cinco euros: los participantes jugaban cuatro euros y el restante se destinaba a la entidad para que pudiese sufragar las actividades que organizan.
Pero de esas 450 papeletas, 50 no tenían respaldo, lo que implicaba un desfase de cuatro millones de euros. La Comisión y la mayoría de agraciados acordaron finalmente una quita, de tal forma que nadie se quedase sin premio. El montante total, 26,5 millones, se dividió entre todas las participaciones y cada una resultó premiada con 59.400 euros.
El reparto comenzó el pasado 24 marzo, pero previamente los agraciados debían registrarse en una web. Fue el método que la Comisión adoptó para asegurar todo el proceso. La entidad ya había advertido que faltaban tres papeletas por registrarse, el mismo número sobre las que ahora se ha interpuesto una denuncia.