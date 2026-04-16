La Comisión de Villamanín confirma una denuncia por las papeletas del Gordo no registradas

La Comisión de Fiestas de Villamanín (León) ha confirmado este jueves a través de un comunicado que se ha interpuesto una denuncia penal por las tres papeletas del Gordo de Navidad que no estaban registradas en la web que habilitaron para el cobro de las mismas. Los agraciados debían inscribirse para completar el proceso de pago y así garantizar la validez del sistema.

La entidad, que ya ha abonado la práctica totalidad del premio del Gordo tras la polémica desatada por haber vendido más boletos de los que tenían respaldo, ha detectado además un intento de estafa con unas papeletas no verificadas, según ha precisado la Comisión, que considera, no obstante, que el proceso se ha saldado finalmente "con gran éxito y sin incidentes"

Según detallan en el comunicado, esta situación "está siendo gestionada" por el despacho de abogados en el que han confiado el proceso.

De las 450 papeletas vendidas, la entidad ya ha abonado el importe de 446 y solo queda una pendiente de pago por motivos operativos. Según las previsiones que manejan, esta última podrá abonarse antes de que termine el mes. Las tres restantes que faltan hasta alcanzar las 450 son las que no se han registrado en la web.

Los propietarios de las seis papeletas premiadas que no suscribieron el acuerdo de establecer una quita también han recibido el mismo importe que el resto de agraciados, 59.400 euros por cada participación. Y aunque se reservaron los derechos de actuar como considerasen oportuno, no consta que hayan interpuesto denuncia alguna.