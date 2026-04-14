El Gobierno envía a la Justicia el expediente para pedir el cierre de la Fundación Francisco Franco

El proceso iniciado por el Gobierno para extinguir la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) llega a la justicia: el Ministerio de Cultura ha firmado la petición que solicita el cierre de la insititución en base a la Ley de Fundaciones y la Ley de Memoria Democrática, tras concluir que su actividad hace apología del franquismo, humilla a las víctimas y no persigue fines de interés general, según ha anunciado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que ha declarado que el expediente, iniciado en junio de 2024, "es muy sólido" y espera una resolución favorable de la justicia.

"Vamos a enviar al juez un expediente sólido que demuestra que la Fundación Nacional Francisco Franco debe ser cerrada por ir contra el interés general y por humillar a las víctimas. Y porque en una democracia sólida no puede haber espacio para organizaciones que vulneran la dignidad de las víctimas y tratan de blanquear la dictadura", ha dicho Urtasun desde la sede de su ministerio.

El pasdo 13 de marzo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó las medidas "cautelarísimas" solicitadas por la Fundación Francisco Franco las cuales buscaban paralizar de forma inmediata el procedimiento iniciado por el Ministerio de Cultura para lograr su extinción judicial.