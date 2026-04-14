Altamira utiliza drones para la reconstrucción en 3D de su inaccesible sala de La Hoya

El Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira ha participado en una investigación liderada por la Universidad de Zaragoza en la que se han utilizado drones para la documentación de la cueva. El objetivo ha sido reconstruir en 3D una pared de roca inaccesible situada sobre la Sala de La Hoya con el fin de garantizar su conservación. Por primera vez, un dron con tecnología LiDAR-SLAM ha volado en el interior de la cueva de Altamira. Lo ha hecho en sala de La Hoya, donde se habían detectado grietas que era necesario controlar.

Esta intervención busca mejorar el conocimiento de la cueva para garantizar una conservación óptima. Se trata del primer ensayo científico documentado de un dron con esta tecnología para espacios confinados en el interior de una cueva paleolítica Patrimonio Mundial de la Unesco y se ha publicado en la revista ‘Drones’, del Multidisciplinary Digital Publishing Institute.