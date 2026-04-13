Bad Gyal conquista Madrid con "Más Cara" y celebra una década en la música

Un conjunto fucsia, un decorado de mansión, y un derroche visual y de baile por encima incluso del espectáculo sonoro. La gira de Bad Gyal conquista Madrid, quien dará este martes su tercer concierto en la capital, tras pasar ya por Barcelona y con la vista puesta en el resto de gira española y mundial. ¿Cómo es su show, que no concierto, como le gusta definirlo a la artista catalana?

Lo primero que vieron los fans al encenderse las luces del escenario este sábado, fue una mesa de centro de cristal. En vez de patas, lo que sujetaba la tabla de la mesa era una figura de metal con la forma de una mujer tumbada boca arriba. Las luces volvieron a apagarse y al encenderse de nuevo, Bad Gyal tumbada encima de la mesa en la misma pose que dicha figura.

El show funcionó como carta de presentación de su nuevo disco, Más Cara, que lanzó al público hace poco más de un mes, sin dejar de lado un recorrido por los temas que han marcado su trayectoria y la han consolidado como una de las figuras clave del género urbano y un icono del colectivo LGTBQ+, al que la artista reconoce especialmente por haberla apoyado “antes de que nadie la entendiera”.

Una coreografía dominada por la sensualidad La actuación de Bad Gyal estuvo marcada también por una fuerte carga coreográfica, con abundante twerk y una puesta en escena dominada por la sensualidad, elementos que reforzaron ese carácter performativo y visual del show. El espectáculo comenzó con la canción que da nombre a la gira y su equipo de bailarines no tardó en aparecer. En concreto, Lment-d fue su pareja de baile y el que hizo de "dominado" de Bad Gyal, y juntos crearon un ambiente íntimo pero potente en canciones como Te daré. ““ El papel de las bailarinas femeninas también fue fundamental, acompañando a la cantante en sus momentos más empoderados con Zorra o en sus más sexys con Gatitas y La Última Noche, llegando a bailar tumbadas en el suelo. El invitado de la noche fue 8belial, quien apareció en el Movistar Arena para cantar sus dos colaboraciones con la catalana, Orilla y la perteneciente al nuevo disco Tic Tac. Ella, acompañada de las bailarinas femeninas, y él de los masculinos, crearon una actuación que hizo bailar a todos los asistentes.