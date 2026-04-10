Las comuniones en la Región de Murcia se encarecen un 21%, hasta los 6.800 euros de media

Ya estamos en plena temporada de comuniones, que se alargan hasta finales de mayo. Unas comuniones que de media, este año, costarán unos 6.800 euros, según un estudio de la Asociación Española de Consumidores, un 21% más caras que hace un año. Lo que más encarece el presupuesto es el banquete.

En Zarandona, Murcia, el considerado pueblo de las novias y de los vestidos para eventos especiales, se concentra el mayor número de establecimientos dedicados a la confección y venta de trajes de novias, comuniones y celebraciones. En total, 2,5 kilómetros cuadrados de establecimientos donde aumentan el número de visitas de clientes interesados en comprar su vestimenta para las comuniones.

Se trata de un gran acontecimiento religioso para muchas familias y también supone un importante esfuerzo económico. Su coste puede variar en función del vestuario, complementos, banquete y servicios adicionales que se contraten, como fotografía, grabación de vídeo, animación o recuerdos. Según la Asociación Española de Consumidores, el coste mínimo ronda los 3.200 euros y el coste máximo, los 16.000 euros.

En establecimientos de Zarandona, como 'Gracia Novias' venden trajes de comunión para niña y niño, con una gran variedad de precios. En los últimos año han visto como se han encarecido los precios, que oscilan desde los 150 euros a los 1.200 euros para un vestido de niña y entre los 200 y los 700 euros para un traje de niño.

“Los fabricantes han subido los precios porque no tienen más remedio “

"Los fabricantes han subido los precios porque no tienen más remedio porque la materia prima se ha encarecido" señala Mari Cruz García Gracia, propietaria de 'Gracias Novias'. Aunque matiza que para no perder clientes han preferido congelar los precios y asumir ellos esa pequeña subida para vender más aunque con un menor margen de beneficio.

Desde su establecimiento ofrecen ofertas a mitad de precio en una zona de vestidos de otras temporadas. "Cada vez son más los que buscan ahorrar y buscan ofertas del outlet. Aquí ofrecemos vestidos de otras temporadas a mitad de precio" declara García.

Aunque también hay quien prefiere pagar un poco más para tener un diseño exclusivo. Desde 'Amanecer Nupcial', su diseñadora, Mercedes Canovas, destaca que lo que más encarece la confección de un vestido de comunión es la mano de obra. "Son vestidos con muchas puntillas, mucha tela y eso requiere mucha mano de obra", subraya.

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