El "altavoz político" de los jóvenes celebra su 40 aniversario

El Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEX) nació el 24 de enero de 1985 y está integrado por distintas asociaciones y organizaciones juveniles. Todas ellas hoy se han vestido de gala para conmemorar que el CJEX lleva cuarenta años como órgano de representación, participación y defensa de los derechos de la juventud extremeña. Lo han hecho en un acto celebrado en el hemiciclo del parlamento regional donde la presidenta del CJEX, Lidia Solana, ha tomado la palabra para canalizar las reivindicaciones del colectivo.

Asignaturas pendientes: vivienda, trabajo y salud.

Extremadura tiene una de las tasas de emancipación juvenil más bajas del país, en el cuarto trimestre del 2024 fue del 13,1 por ciento. Un joven extremeño que quiera alquilar en solitario una vivienda tiene que destinar el 57,4 por ciento de su salario. “No son datos de Tik Tok, son datos de fuentes reales como es el Observatorio de Emancipación Juvenil del Consejo de la Juventud de España”, ha señalado en su intervención la presidenta del CJEX.

Cómo vamos a hablar de juventud y de futuro si no podemos acceder a nuestro hogar, se ha preguntado Lidia Solana. También ha puesto de relieve que la ansiedad y la depresión se encuentra entre los problemas de salud más diagnosticado entre el colectivo. Y con este panorama unido a la precariedad laboral, la presidenta del consejo concluye “cuando una persona joven siente que estudiar, trabajar y cumplir no sirven para avanzar, el futuro se percibe incierto y el malestar no es una debilidad ni un invento, no estás fallando tú como joven, está fallando un sistema que no te dejar vivir como mereces”.

Ser joven significa tener esperanza y hacer frente a los nuevos cambios y objetivos, pero la juventud sigue arrastrando preocupaciones que imposibilitan la autonomía, ha puesto de manifiesto en el acto celebrado este viernes en la Asamblea, la presidenta del CJEX.

“No se trata de pedir utopías, se trata de que nadie tenga que irse para poder vivir dignamente y eso en Extremadura sigue siendo una responsabilidad colectiva”, con estas palabras, en las que ha tirado de la poesía de Robe Iniesta ha concluido su intervención Lidia Solana.