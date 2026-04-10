El "altavoz político" de los jóvenes celebra su 40 aniversario
- La Asamblea acoge el acto para conmemorar esta efeméride del CJEX, Consejo de la Juventud de Extremadura.
- La presidenta del organismo “alza” la voz contra los problemas de vivienda, trabajo o salud mental que afectan al colectivo
El Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEX) nació el 24 de enero de 1985 y está integrado por distintas asociaciones y organizaciones juveniles. Todas ellas hoy se han vestido de gala para conmemorar que el CJEX lleva cuarenta años como órgano de representación, participación y defensa de los derechos de la juventud extremeña. Lo han hecho en un acto celebrado en el hemiciclo del parlamento regional donde la presidenta del CJEX, Lidia Solana, ha tomado la palabra para canalizar las reivindicaciones del colectivo.
Asignaturas pendientes: vivienda, trabajo y salud.
Extremadura tiene una de las tasas de emancipación juvenil más bajas del país, en el cuarto trimestre del 2024 fue del 13,1 por ciento. Un joven extremeño que quiera alquilar en solitario una vivienda tiene que destinar el 57,4 por ciento de su salario. “No son datos de Tik Tok, son datos de fuentes reales como es el Observatorio de Emancipación Juvenil del Consejo de la Juventud de España”, ha señalado en su intervención la presidenta del CJEX.
Cómo vamos a hablar de juventud y de futuro si no podemos acceder a nuestro hogar, se ha preguntado Lidia Solana. También ha puesto de relieve que la ansiedad y la depresión se encuentra entre los problemas de salud más diagnosticado entre el colectivo. Y con este panorama unido a la precariedad laboral, la presidenta del consejo concluye “cuando una persona joven siente que estudiar, trabajar y cumplir no sirven para avanzar, el futuro se percibe incierto y el malestar no es una debilidad ni un invento, no estás fallando tú como joven, está fallando un sistema que no te dejar vivir como mereces”.
Ser joven significa tener esperanza y hacer frente a los nuevos cambios y objetivos, pero la juventud sigue arrastrando preocupaciones que imposibilitan la autonomía, ha puesto de manifiesto en el acto celebrado este viernes en la Asamblea, la presidenta del CJEX.
“No se trata de pedir utopías, se trata de que nadie tenga que irse para poder vivir dignamente y eso en Extremadura sigue siendo una responsabilidad colectiva”, con estas palabras, en las que ha tirado de la poesía de Robe Iniesta ha concluido su intervención Lidia Solana.
La Junta trabaja por la juventud
La consejera de Cultura, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, ha valorado los 40 años de “esfuerzo y de inquietud” de este órgano por los jóvenes. Para la representante del ejecutivo extremeño el consejo es un espacio que refleja la diversidad de la sociedad porque en Extremadura ha dicho “hay muchas realidades, inquietudes y muchas formas de mirar el presente y dibujar el futuro”. Bazaga considera que sus voces deben tener participación en lo público.
Sobre los problemas que ha esbozado la presidenta del CJEX, la consejera de los jóvenes considera que no son nuevos, que llevan décadas y que el gobierno que ella representa ha intentado ofrecer respuestas con urgencia y valentía. Entre esas medidas ha destacado: el programa de la Junta , Aval Joven, que facilita la compra de la primera vivienda a los jóvenes de hasta 35 años, la tarifa cero para autónomos o las ayudas al retorno del talento.
Al aniversario del 40 cumpleaños del CJEX han asistido la presidenta del consejo de la juventud de España así como distintos responsables que han estado al frente del consejo desde sus inicios, también autoridades políticas, representantes de la universidad, organizaciones sindicales, empresariales, asociaciones y otras entidades de la región.
El broche musical lo ha puesto la Joven Orquesta de Mérida con la interpretación de la canción de “Si te vas” de Robe Iniesta.