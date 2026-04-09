El PP presenta el conocido como 'Plan Melilla', su estrategia sanitaria para la ciudad
- La vicesecretaria de Sanidad, Carmen Fúnez, denuncia los incumplimientos del Gobierno y el déficit de profesionales
- Dicen que, cuando lleguen a La Moncloa, mejorarán la calidad asistencial y destinarán más recursos
Una veintena de diputados y senadores del Partido Popular, encabezados por su vicesecretaria de Sanidad, Carmen Fúnez, han visitado la ciudad para presentarles a los profesionales sanitarios su llamado "Plan Melilla". Una hoja de ruta que consta de cinco ejes de actuación que los populares se han comprometido a poner en marcha en cuanto lleguen a la Moncloa.
Esta comitiva se ha reunido a lo largo de la mañana con los Colegios de Médicos y Enfermería, también con los sindicatos profesionales de la ciudad. Para los populares, la gestión sanitaria en Melilla y Ceuta que, recordemos, recae sobre el Gobierno central, es un claro ejemplo de abandono. "Solo hay dos hospitales en España que gestiona directamente el gobierno de España -Ceuta y Melilla- que deberían ser referencia, pero se han convertido en referentes de falta de diálogo, lejanía y de mala gestión", ha dicho Fúnez.
Según la vicesecretaria de Sanidad -sumando Ceuta y Melilla- hay un déficit de más de 120 profesionales sanitarios, entre especialistas y médicos de atención primaria. Y esto, asegura, tiene un impacto real en la calidad de la asistencia que se presta a los ciudadanos de las ciudades autónomas.
'Plan Melilla'
Para acabar con esta situación, desde el PP proponen una estrategia que han denominado 'Plan Melilla'. Se trata de una serie de medidas que han resumido en cinco puntos. El primer eje está centrado en recursos humanos. Se trata, explican, de destinar los fondos necesarios para que Melilla pueda retener a los médicos y atraer profesionales sanitarios.
El segundo es infraestructura y tecnología. Fúnez ha detallado que, según le han explicado los profesionales, el Hospital Universitario está lleno de lagunas. Y pone de ejemplo lo que está sucediendo con la máquina DaVinci.
El tercer punto es mejorar la Atención Primaria. Apuntan que hay que dotarla de los medios necesarios porque faltan 50 médicos y hay que apostar por la ampliación de los centros de salud y eliminar burocracia a los médicos.
Como cuarto punta está la salud mental. Fúnez ha explicado que buscarán reforzar las áreas de psicología y psiquiatría porque España es el país de toda la UE donde más está aumentando el consumo de antidepresivos.
Por último, el quinto punto lo dedican a Transparencia y Buen Gobierno. Aquí defienden trasladar la sede del INGESA a Ceuta y Melilla porque "no puede ser que la distancia que hay entre Madrid y las ciudades autónomas impidan que haya un diagnóstico real con los profesionales sanitarios", ha defendido Carmen Fúnez.