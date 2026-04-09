El PP presenta el conocido como 'Plan Melilla', su estrategia sanitaria para la ciudad

Una veintena de diputados y senadores del Partido Popular, encabezados por su vicesecretaria de Sanidad, Carmen Fúnez, han visitado la ciudad para presentarles a los profesionales sanitarios su llamado "Plan Melilla". Una hoja de ruta que consta de cinco ejes de actuación que los populares se han comprometido a poner en marcha en cuanto lleguen a la Moncloa.

Esta comitiva se ha reunido a lo largo de la mañana con los Colegios de Médicos y Enfermería, también con los sindicatos profesionales de la ciudad. Para los populares, la gestión sanitaria en Melilla y Ceuta que, recordemos, recae sobre el Gobierno central, es un claro ejemplo de abandono. "Solo hay dos hospitales en España que gestiona directamente el gobierno de España -Ceuta y Melilla- que deberían ser referencia, pero se han convertido en referentes de falta de diálogo, lejanía y de mala gestión", ha dicho Fúnez.

Según la vicesecretaria de Sanidad -sumando Ceuta y Melilla- hay un déficit de más de 120 profesionales sanitarios, entre especialistas y médicos de atención primaria. Y esto, asegura, tiene un impacto real en la calidad de la asistencia que se presta a los ciudadanos de las ciudades autónomas.