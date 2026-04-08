El Gobierno advierte a Ayuso sobre la reubicación de menores: "Debe cumplir con la legalidad"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y presidente de la Comisión Interministerial de Inmigración, Ángel Víctor Torres, ha recordado al Gobierno de Díaz Ayuso que el proceso de los traslados de menores migrantes no acompañados continua vigente con absoluta cobertura legal. Lo ha hecho en respuesta a la carta de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid que el mecanismo de derivación de niños, niñas y adolescentes migrantes establecido por el Real Decreto-ley 2/2025 continúa plenamente vigente mientras se mantenga la situación de contingencia migratoria en territorios de llegada como Canarias, Ceuta y Melilla.

El ministro aclara que, si bien el hacinamiento ha disminuido gracias a este mecanismo legal, la contingencia no puede considerarse finalizada mientras estos territorios mantengan una presión migratoria que triplica su capacidad ordinaria de acogida. En consecuencia, el sistema de reubicación de menores previsto en la normativa estatal “debe seguir aplicándose”, tal y como ha informado este martes el ministerio en un comunicado.

Un mecanismo amparado por la Fiscalía Torres destaca que el proceso activado para dar una respuesta conjunta en todos los territorios al fenómeno migratorio y poniendo por delante el interés superior del menor, “es un hito histórico que llevan reclamando las comunidades que más presión migratoria padecen”. Y subraya que su aplicación ha contado durante los últimos meses con la colaboración y la lealtad institucional de la mayoría de comunidades y ciudades autónomas, “lo que ha permitido avanzar en una respuesta solidaria ante una situación extraordinaria. Se ha hecho con absoluta normalidad y, al contrario de lo que auguraban algunos, se está llevando a cabo sin que se hayan producido alteraciones de la convivencia”. “"Si bien el hacinamiento ha disminuido gracias a este mecanismo legal, la contingencia no puede considerarse finalizada mientras estos territorios mantengan una presión migratoria que triplica su capacidad ordinaria de acogida" “ El ministro recuerda que la Comunidad de Madrid está gobernada por la misma fuerza política que gobierna en Ceuta y Melilla, y que cogobierna en Canarias y añade que “es el Gobierno de España quien más está apoyando a estas comunidades. Los compañeros de Díaz Ayuso que lideran esos territorios en contingencia deberían exigir explicaciones a la Comunidad de Madrid sobre su negativa y por qué pone tantos impedimentos a un sistema que está permitiendo aliviar el hacinamiento y mejorar la vida de esos niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados”.