Barbón reconoce los fallos de Minas pero atribuye la tragedia de Cerredo a Blue Solving
El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha rendido cuentas por el informe encargado a la Inspección de Servicios a raíz del accidente en Cerredo. Tras dos días de análisis, asume que el Servicio de Minas no funcionaba correctamente, pero atribuye la tragedia a Blue Solving por trabajar sin autorización.
Según Barbón, el accidente no se habría producido si no hubiera habido una empresa que "de manera ilegal" incumplió todas las normativas de seguridad y que carecían de permiso para extraer carbón realizando "una actividad clandestina" que ha constatado la necesidad de "regenerar" en su conjunto el Servicio de Minas como ya hizo al desgajar la Consejería de Industria tras la dimisión de su anterior responsable.
El presidente busca llegar hasta el final acometiendo las mejoras que se desprenden del documento.
Medidas normativas, de inspección y gestión
El Gobierno asturiano aprobará en un plazo de dos meses la recuperación del Servicio de Seguridad Minera, suprimido en 2019 por la liquidación del sector. Incide Barbón en que la modificación de la estructura administrativa que lo eliminó pasó "todos los filtros" previos y, por tanto, no fue objeto de debate en el seno del Consejo de Gobierno que aprobó ese cambio derivado de la idea de que el fin del carbón subvencionado supondría menor carga de trabajo aunque las labores de restauración e investigación generaron nuevas tareas.
Asimismo, el ejecutivo autonómico desarrollará inspecciones sin aviso previo como venía ocurriendo desde hace décadas y mejorará los procedimientos de seguimiento de las denuncias recibidas en ese ámbito.
Entre las mejoras normativas, destaca la regulación de los Proyectos de Investigación Complementaria (PIC), muy polémicos al constatarse que pudieron ser utilizados por Minas para autorizar la extracción de carbón eludiendo la ley y que en ningún caso será autorizada a partir de ahora si conlleva la recolección de material. En este sentido, se elaborará otra instrucción para gestionar con más rigor y regular los PIC.
Asimismo, Barbón ha avanzado que se mejorará la coordinación interna y entre administraciones, fundamental con el Instituto de Transición Justa del Gobierno central -que aseguró desconocer que se extraía carbón en Asturias hasta el siniestro de Cerredo en marzo de 2025- y en la supervisión del seguimiento de las denuncias recibidas a través de los canales establecidos por el Principado.