Barbón reconoce los fallos de Minas pero atribuye la tragedia de Cerredo a Blue Solving

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha rendido cuentas por el informe encargado a la Inspección de Servicios a raíz del accidente en Cerredo. Tras dos días de análisis, asume que el Servicio de Minas no funcionaba correctamente, pero atribuye la tragedia a Blue Solving por trabajar sin autorización.

Según Barbón, el accidente no se habría producido si no hubiera habido una empresa que "de manera ilegal" incumplió todas las normativas de seguridad y que carecían de permiso para extraer carbón realizando "una actividad clandestina" que ha constatado la necesidad de "regenerar" en su conjunto el Servicio de Minas como ya hizo al desgajar la Consejería de Industria tras la dimisión de su anterior responsable.

El presidente busca llegar hasta el final acometiendo las mejoras que se desprenden del documento.