La Policía utiliza un dron submarino para acceder a un narcotúnel inundado de Ceuta

La Policía Nacional estima que todavía restan tres metros de agua para poder acceder a un narcotúnel hallado en Ceuta, en el polígono industrial del Tarajal, antes de conocer con exactitud lo que mide. Los narcotraficantes dejaron de hacer uso del espacio ya que sentían la presión de los agentes, quienes llevaban meses vigilando a la banda y registrando cada movimiento hasta que decidieron intervenir.

Un frigorífico de grandes dimensiones y una habitación insonorizada ocultaban el pasadizo que conectaba Ceuta con Marruecos. Además, el subterráneo cuenta con un estructura laberíntica con tres niveles, desde un pozo de descenso de 19 metros hasta una cámara de almacenamiento y un tramo de vía con raíles para vagonetas que transportaban la mercancía.

Así lo han explicado en una rueda de prensa este martes el jefe de la Udyco Central, el comisario principal Antonio Martínez Duarte, y el jefe regional de operaciones de la Jefatura Superior de Policía de Ceuta, el comisario Pedro Ignacio Ferrer.

Ferrer ha detallado que "se ha contado con el apoyo de los bomberos y del personal del Regimiento de Ingenieros de Ceuta y se ha usado un dron submarino para conocer qué estructura tenía el túnel".

Las investigaciones abiertas han estimado que la instalación dejó de usarse el pasado verano. Es el segundo narcotunel de estas características localizado en esa zona.

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, ha visitado esta mañana el narcotúnel mientras continúa el proceso para extraer todo el agua en el interior de la nave.

La organización desarticulada es una de las mayores redes de distribución de hachís de España, lo que ha supuesto la detención de 27 personas en Ceuta, Andalucía y Galicia, así como la intervención de 17 toneladas de drogas y casi 1,5 millones de euros.