La Policía Nacional encuentra un nuevo narcotúnel junto a la frontera con Marruecos

Policía Nacional sigue buscando nuevas pesquisas en el interior de varias naves situadas en el polígono del Tarajal, a escasos metros del perímetro fronterizo que separa España de Marruecos. En su interior han encontrado un nuevo narcotúnel empleado presuntamente para introducir droga desde el país vecino, y después distribuirla a otros puntos de la Península. No es la primera vez que encuentran una infraestructura similar en la zona. El año pasado, se localizó otro muy cerca del mismo punto.

El juez ha decretado el ingreso en prisión para 14 de los detenidos en la operación contra el tráfico de hachís, con epicentro en Ceuta. Según los agentes, en esta ocasión se trata de un sistema muy perfeccionado, con mecanismos automáticos que no requieren del tránsito de personas a la hora de pasar las sustancias estupefacientes.

Imagen del primer narcotúnel encontrado junto a la frontera con Marruecos.

En este caso, la infraestructura cuenta con varios raíles, vagones y sistemas de poleas para facilitar el traslado seguro de la droga. Camuflado dentro de la nave, cubierto por un refrigerador silencioso, el túnel tiene tres niveles: un pozo, cámara intermedia de almacenaje de los fardos y una línea final que, se investiga, podría terminar en Marruecos bajo la valla. En medio de este caso, se ha conseguido identificar al responsable del primer narcotúnel. No se descartan más detenciones en una trama que afecta a otros puntos de España, como Galicia o Andalucía.