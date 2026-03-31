El narcotúnel de Ceuta, clave para desarticular una red de tráfico de hachís

El hallazgo del último narcotúnel en el interior de una nave del Tarajal, junto a la frontera con Marruecos, ha sido clave para desarticular una de las mayores redes de tráfico de hachís de toda España. El operativo puesto en marcha en distintos puntos de la Península ha contado con 250 agentes y se ha saldado con un total de 27 detenciones