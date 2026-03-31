El narcotúnel de Ceuta, clave para desarticular una red de tráfico de hachís
- Se han incautado 17 toneladas de sustancias estupefacientes y cerca de millón y medio de euros
- El hallazgo se ha producido en el marco de una operación puesta en marcha en Ceuta, Andalucía y Galicia
MANUEL MORENO GUTIÉRREZ / RTVE CEUTA
El hallazgo del último narcotúnel en el interior de una nave del Tarajal, junto a la frontera con Marruecos, ha sido clave para desarticular una de las mayores redes de tráfico de hachís de toda España. El operativo puesto en marcha en distintos puntos de la Península ha contado con 250 agentes y se ha saldado con un total de 27 detenciones