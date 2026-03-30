Un juez concede el primer permiso penitenciario a Alfonso Basterra, condenado por matar a su hija Asunta en 2013

La Sección de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal de Instancia de Salamanca ha estimado el recurso de Alfonso Basterra, condenado a 18 años de cárcel por el asesinato de su hija Asunta en 2013, y le ha concedido el primer permiso penitenciario solicitado.

Es una decisión del juez que es recurrible y que no se podrá ejecutar hasta que sea firme, después de que Instituciones Penitenciarias sí le denegara el permiso ordinario que había solicitado.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León este lunes si hay recurso a esta decisión, habrá que esperar a lo que resuelva la Audiencia de Salamanca.