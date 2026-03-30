Un juez concede el primer permiso penitenciario a Alfonso Basterra, condenado por matar a su hija Asunta en 2013
- Instituciones Penitenciarias le había denegado el permiso para salir de la cárcel
- Fue condenado a 18 años de prisión, igual que Rosario Porto, que se suicidó en la cárcel de Brieva
La Sección de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal de Instancia de Salamanca ha estimado el recurso de Alfonso Basterra, condenado a 18 años de cárcel por el asesinato de su hija Asunta en 2013, y le ha concedido el primer permiso penitenciario solicitado.
Es una decisión del juez que es recurrible y que no se podrá ejecutar hasta que sea firme, después de que Instituciones Penitenciarias sí le denegara el permiso ordinario que había solicitado.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León este lunes si hay recurso a esta decisión, habrá que esperar a lo que resuelva la Audiencia de Salamanca.
Misma condena que su mujer, Rosario Porto
Basterra recibió la misma condena que Rosario Porto (su exmujer y madre de Asunta), que se suicidó en 2020 en la cárcel de Brieva (Ávila) después de haber pasado siete años en tres prisiones: A Lama (Pontevedra), Teixeiro (A Coruña) y Brieva.
La muerte de Porto se produjo sin que ella nunca admitiese su participación ni la de Alfonso Basterra en el asesinato de la menor, que fue encontrada sin vida en una pista forestal próxima a una casa propiedad de la mujer.
Sus declaraciones no convencieron ni al juez ni al jurado popular, que, por unanimidad, los declaró culpables de la muerte violenta de la pequeña después de que los análisis toxicológicos permitieran determinar que Asunta había sido sedada con benzodiacepinas varios meses antes de su muerte.