El Consejo de Ministros aprobará el indulto de 'Las seis de La Suiza'

El Consejo de Ministros aprobará previsiblemente este martes el indulto a las sindicalistas conocidas como 'Las seis de La Suiza', que cumplen en tercer grado penas de tres años y medio de prisión por coacciones al dueño de una pastelería de Gijón al que acusaban de acoso laboral. Según fuentes del Ejecutivo, el Consejo de Ministros estudiará el expediente de indulto promovido por varios sindicatos y respaldado por una recogida de firmas.

El Tribunal Supremo ratificó en junio de 2024 la condena a penas de dos años por obstrucción a la justicia y un año y medio por coacciones. Además, confirmó la obligación de abonar 150.000 euros de indemnización al propietario de la pastelería La Suiza, en Gijón, que cerró por las movilizaciones en favor de una empleada que lo acusaba de acoso laboral. El juzgado de Gijón que los condenó en primera instancia ordenó que se ejecutara la sentencia, de modo que las cinco mujeres y el hombre ingresaron en prisión el pasado 10 de julio para cumplir la condena, aunque el día 18 de ese mismo mes se les concedió el tercer grado penitenciario.

La campaña por el indulto ha sido respaldada, además de por los sindicatos, por partidos como Podemos, ERC, EH Bildu y BNG -que presentaron una iniciativa parlamentaria- y por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el Gobierno del Principado de Asturias.

Los hechos ocurrieron entre 2015 y 2016 a raíz de que una empleada, que se encontraba embarazada, pidiera una baja laboral por riesgo de aborto tras la negativa del empleador a que se ausentara de su puesto de trabajo por sentirse indispuesta, lo que derivó en un enfrentamiento entre el propietario y su pareja. Ella, una vez nacido el niño, contactó con el sindicato CNT para negociar un despido porque no quería volver a incorporarse por haber sido objeto de acoso laboral, pero el dueño de la pastelería no quiso negociar y los sindicalistas organizaron protestas frente al establecimiento.

El Gobierno considera que existen "razones de equidad, justicia y utilidad pública" que justifican ejercer derecho de gracia en el caso de estas personas, que han contado en todo momento con el apoyo de los sindicatos más representativos y de movilizaciones ciudadanas. En ese sentido, recuerda que la conducta sancionada se produce "en el ejercicio, aunque eventualmente extralimitado, de un derecho fundamental y en el ámbito de un conflicto laboral" y que todos los condenados ingresaron de forma voluntaria en los centros para cumplir condena.

También se aprecia en los informes de conducta que todos ellos llevan una vida normalizada, en algunos casos al cuidado de hijos menores, desempeñan trabajos y colaboran en actividades dentro y fuera de los centros; que han abonado la indemnización fijada por sentencia, y que no existe riesgo de reiteración delictiva.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha mostrado su satisfacción en redes sociales. "Lo hemos peleado durante meses y lo hemos conseguido. El indulto a Las 6 de La Suiza ya está aquí. Gracias a todas las organizaciones que se han movilizado defendiendo su inocencia. El sindicalismo no es un delito. Defender los derechos laborales es un orgullo", ha afirmado.