La Pasión Viviente de Cáceres
- La Pasión Viviente cacereña se renueva y gana ritmo en sus 28 escenas
- Más de 200 participantes dan vida al Jerusalén de hace dos mil años
Las inmediaciones del Arco de la Estrella de Cáceres, se han transformado en un mercado de Jerusalén. Allí un comerciante gritó y anunció la llegada de Jesús el Nazareno. El actor extremeño José Francisco Ramos, ha sido el encargado este año de meterse en la piel del protagonista de la Pasión Viviente. Una de las novedades de esta edición ha sido su director: Jonathan González, conocido por su nombre artístico como Solo Yony, ha cogido la batuta de Narcos Yépez.
La obra arrancó con un mojado renovado y más ágil. Los vecinos de la ciudad acudieron con tiempo para coger sitio. Desde la parte trasera de la oficina de turismo, el protagonista, sonriente, hizo su entrada triunfal en la Plaza Mayor. Después, se escenificó ‘La última cena’.
Poco después, en Conde de Canilleros, los actores y vecinos de la ciudad dieron forma al pasaje de la ‘Oración en el Huerto’. La escena terminó con el ahorcamiento de Judas. El recorrido pasa por San Jorge, Santa María… Y finaliza en San Mateo.
28 escenas con más de 200 participantes
En total, se han representado 28 escenas. Muchos amantes de esta Pasión Viviente han seguido su recreación por los distintos puntos de la ciudad “Yo vengo todos los años, es muy bonito” nos contaba un vecino. También se han sumado los turistas que paseaban por la ciudad “No me lo esperaba, pero ahora nos quedaremos a verlo”.
Este espectáculo cuenta con un elenco de actores y actrices profesionales, pero el montaje también se nutre con muchos figurantes, la mayoría vecinos de Cáceres. Más de 200 personas han participado en esta recreación que ha superado los 11.000 espectadores.
La ciudad extremeña se ha convertido en un gran escenario al aire libre para acoger la representación de los últimos días de la vida de Jesucristo. Una experiencia que mezcla teatro, tradición y patrimonio. Se estrenó en 2018. En 2020 y 2021 tuvo que suspenderse por la pandemia de la COVID-19. Este jueves, para poder seguir este espectáculo, se ha habilitado una pantalla en el Foro de los Balbos.
El silencio, la ilusión y los nervios de quienes esperaban que la Pasión diera comienzo, se notaba en el ambiente. Quienes vuelven cada año, notan la evolución del montaje, pero también reconocen el fondo que permanece. Para garantizar el desarrollo de esta actividad, la Policía Local y la DYA realizan un trabajo coordinado en los diferentes puntos que forman parte del recorrido.
La Pasión Viviente de Cáceres abre el camino de la Semana Santa en Extremadura. El calendario cofrade continúa este fin de semana con el Sábado de Pasión y el Domingo de Ramos. En Cáceres estos días podrán disfrutar del Vía Crucis del Humilladero o de La Burrina.
Con nuevo director, nuevo protagonista y recorrido la Pasión Viviente de Cáceres demuestra su capacidad para cambiar, pero manteniendo siempre su esencia. Una noche que forma ya parte de la identidad cultural de la ciudad y que deja siempre la sensación de que la Semana Santa ya está aquí.