La Pasión Viviente de Cáceres

Las inmediaciones del Arco de la Estrella de Cáceres, se han transformado en un mercado de Jerusalén. Allí un comerciante gritó y anunció la llegada de Jesús el Nazareno. El actor extremeño José Francisco Ramos, ha sido el encargado este año de meterse en la piel del protagonista de la Pasión Viviente. Una de las novedades de esta edición ha sido su director: Jonathan González, conocido por su nombre artístico como Solo Yony, ha cogido la batuta de Narcos Yépez.

La obra arrancó con un mojado renovado y más ágil. Los vecinos de la ciudad acudieron con tiempo para coger sitio. Desde la parte trasera de la oficina de turismo, el protagonista, sonriente, hizo su entrada triunfal en la Plaza Mayor. Después, se escenificó ‘La última cena’.

Poco después, en Conde de Canilleros, los actores y vecinos de la ciudad dieron forma al pasaje de la ‘Oración en el Huerto’. La escena terminó con el ahorcamiento de Judas. El recorrido pasa por San Jorge, Santa María… Y finaliza en San Mateo.